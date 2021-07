Špatně spím. Lidem ze zničeného Stebna se vrací hrůza po úderu bouře

„Přes den je to ještě dobré, na domě je pořád co dělat, opravujeme. Ale večer, když všichni odejdou, je to horší. Vrací se mi to, špatně spím,“ líčí jedna starší paní.

Už několik dní v obci působí dobrovolníci z několika organizací, kteří pomáhají lidem s extrémním prožitkem a následky se vyrovnat v rámci psychosociální pomoci.

„Postupně procházíme obec a tipujeme obyvatele, kteří potřebují naši pomoc. Povídáme si s nimi o tom. Zatím stále jsou většinou v pracovním zápřahu, řeší opravu majetku, takže nemají čas přemýšlet, co se stalo, ale to brzy přijde,“ shodují se dobrovolníci Jan Dümont z Českého červeného kříže a dobrovolnice Klára.

„Nikdo tady takovou pohromu nezažil. Největší oporou pro lidi je to, že jim ostatní pomáhají, vědomí, že na to nejsou sami. Setkáváme se ale s tím, že se sami bojí říci si o pomoc, a to jak materiální, tak i psychickou, mají pocit, že jsou na tom jiní lidé hůře. Je potřeba proto za nimi dojít,“ dodávají s tím, že spolupráce potrvá až jeden rok.

Lidé s obavami také sledují předpovědi počasí.



„To víte, že mám velký strach, aby to nepřišlo znovu. To už bych nepřežila. Tolik deštivých dnů, co jsme tu v poslední době měli, to tu dlouho nebylo,“ zmiňuje paní, která stříhala poničené okrasné květiny na zahradě, jež obklopuje rodinný domek. Místo střechy je plachta.

Nutně potřebujeme pokrývače

Bezprostředně po ničivé bouři v obci vypomáhali hasiči, kteří koordinovali práce, záchranáři i velké množství dobrovolníků. Náves, kde se shromažďovala i materiální pomoc, několik dní připomínala spíše mraveniště.

Teď tu panuje větší klid. Poničené střechy jsou zaplachtované, suť a spadlé stromy jsou odvezeny. Práce dobrovolníků skončily a místní žádají, aby tam nejezdili bez předchozí domluvy.

Akutním nedostatkem je ale stavební materiál na střechy a řemeslníci.



„Co šlo, jsme si udělali sami, pomohli hasiči, dobrovolníci. Teď bychom ale potřebovali pokrývače a ti nejsou volní, až za několik týdnů. Řešíme také posudky ohledně stodoly, kde bude nutné přestavět krov,“ popisuje majitel jednoho poničeného domu.

Do opravy střechy se před několika dny pustil soused přes ulici. „Řemeslníka jsem sehnal díky známosti a ten sehnal materiál. Bez známosti by to bylo horší,“ uvědomuje si Petr Kadlec. Bouře na nedávno zrekonstruovaném domě poničila střechu, fasádu i interiéry.

Neštěstí, které by měli využít

Událost vyvolala velkou vlnu solidarity. Škody totiž dosahují až 100 milionů korun. Na transparentní účet Okrašlovacího spolku Stebno 2020 dorazilo už přes 3,5 milionu korun. Pomoc poputuje přímo lidem.

„Připojili jsme se k dohodě devíti nevládních organizací, nadací a nadačních fondů, podle jejichž pravidel prostředky rozdělíme transparentně podle dohodnutých pravidel,“ popisuje předseda spolku Tomáš Ratiborský.

To, co se stalo, je podle něj neštěstí, kterého by ale obec mohla i využít.



„Byl bych rád, kdyby při obnově veřejného prostoru byli přizváni odborníci – architekti, urbanisté, dendrologové – a aby navrhli komplexní úpravy,“ dodává s tím, že část prostředků půjde i do výsadby nových stromů, obnovy a rozvoje obce.

Finanční sbírku pořádají i Kryry, pod něž Stebno spadá.

25. června 2021