Pravidla pro vyplácení peněz lidem zasažených bouří se opozici nelíbí

Do obecní sbírky na obnovu Stebna přispěli dárci více než 21 miliony korun. Podle schválených pravidel má jít třicet procent na přímou pomoc občanům. Zbylý podíl pak na obnovu veřejného majetku, tedy infrastruktury, zeleně, likvidaci odpadů, pro spolky a organizace či opravu poničené obecní techniky, která byla při úklidu následků bouře nasazena.

Zastupitelé také schválili klíč, podle kterého budou příspěvky postiženým lidem rozdělovat. Občané, kteří doloží škodu do výše 200 tisíc korun, mohou získat třicet tisíc korun. Do půl milionové škody je to 50 tisíc korun. Do jednoho milionu získají 100 tisíc korun a nad 1 milion korun 200 tisíc korun. Chalupáři mají dostat polovinu částky.



„V tuto chvíli jde na obnovu nemovitostí občanů částka kolem 7,5 milionů korun. Zbytek použijeme na zeleň, infrastrukturu... V případě, že získáme další dotace od státu, tak v budoucnu mohou být tyto finance ještě přerozděleny občanům, kteří jsou nejvíce postiženi, to znamená, že mají škodu přes jeden milion korun,“ uvedl starosta Miroslav Brda (Za Kryry a obce Strojetice,Stebno,Běsno krásnější) s tím, že celkové škody, které bouře napáchala, dosahují 150 milionů korun.

Systém rozdělování peněz kritizovali opoziční zastupitelé. „Navrhovali jsme, aby škody jednotlivých lidí vyčíslil odborník, kterého obec najme, a na základě jeho zjištění pak byly příspěvky rozděleny procentuálně, což by bylo spravedlivější,“ navrhl Petr Starý.

Opozice měla výtky i k rozdělení peněz na obnovu městského majetku. „Pro nás jako opozici je důležité, aby všechny peníze, které do sbírky přišly, mířily skutečně do Stebna. Já se obávám, že je tam část peněz, které budou použity jinak. Jde například o vybavení pro dobrovolné hasiče. O nové kombinézy žádají už dva roky,“ nelíbilo se mu.

Další sporným bodem jednání byla platba dvou milionů korun za likvidaci skládky, která za obcí Stebno vznikla při likvidaci škod. Opozičním zastupitelům se nelíbilo, že ji starosta nechal zlikvidovat už nyní a z daru Českého červeného kříže. „Tyto prostředky měly jít na likvidaci nebezpečného odpadu a to jsme splnili,“ odmítl starosta.

Podle starosty se žádný systém rozdělení peněz nebude zamlouvat všem. „Samozřejmě sledujeme rozdělování prostředků na Moravě, diskutovali jsem to, ale ani jeden způsob není spravedlivý. Staneme se středem kritiky. Napadnou nám to lidé, kteří si myslí, že dostali málo, ale naší povinností není jim postavit nové domy, naší povinností je jim pomoc a to děláme,“ zdůraznil Brda.

Lidé, kteří budou chtít příspěvek od obce získat, musejí vyplnit formulář, ve kterém kromě identifikačních údajů a vyčíslení škod, mají také uvést, zda čerpali finanční pomoc z jiného zdroje. „Jestli budou lidé přiznávat i další příspěvky je na jejich svědomí, my po tom pátrat nebudeme,“ zmínil starosta.

Oprava poničené návsi

Kromě rozdělování financí se zastupitelé také seznámili se studií na obnovu návsi ve Stebně. Před bouří tam rostly desítky vzrostlých stromů a prostranství připomínalo spíše park. Většinu stromů však silný vítr polámal.

„Naše studie řeší výsadbu nových stromů, stavbu nového altánu pro setkávání občanů, rekonstrukci vodní nádrže a potoka, který tam protéká, cesty. Navrhujeme, aby tam byl umístěn prvek, který událost bude připomínat, například zvonička,“ popsala zahradní architekta Martina Havlová.

Studii chce obec nechat dál vypracovat. Na září chystá ještě setkání s občany ve Stebně, kteří budou moci vznést i své návrhy a tvůrci studie je do ní zapracují.

Ve Stebně řádil jev downburst

Meteorologický jev downburst poničil ve Stebně několik desítek domů a stodol. Bouře udeřila 24. června po 16 hodině. Silný vítr doprovázený kroupami odnášel části i celé střechy, ničil auta i další majetek.

Kromě obce pořádal finanční sbírku také tamní Okrašlovací spolek Stebno 2020. Dárci do ní poslali přes 4,6 milionu korun. Systém rozdělení prostředků spolek připravuje, větší část peněz má jít na pomoc občanům.



25. června 2021