Výplod chorých mozků, kritizují starostové možné rušení stavebních úřadů

Na Ústecku by mělo jít hned o čtyři úřady, v okrese Teplice o dva a po jednom na Děčínsku, Litoměřicku, Chomutovsku a Lounsku. Resort si od záměru slibuje zjednodušení a zrychlení stavebního řízení.

Jedním z ohrožených je stavební úřad v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku, který spravuje dalších deset obcí. Starosta Petr Jansa (Benešovští patrioti) proti plánovanému zrušení rezolutně protestuje.

„Nejsem si jistý, jestli ten, kdo o rušení některých stavebních úřadů rozhodoval, vůbec ví, co úřad v takovém městečku, jako je Benešov, má všechno na starosti. Mám pocit, že pokud by to ty osoby znaly detailně, tak k tomuto kroku vůbec nemůže dojít,“ uvedl starosta.

Na benešovském úřadu teď pracují tři úřednice a podle starosty mají pravidelně rozdělanou více než stovku spisů. „Je to obrovský objem stavebních prací, které úřad řeší. V podstatě se obrazně musí vyjádřit ke každé cihle,“ dodal starosta s tím, že se obává i nárůstu počtu staveb bez povolení.

O druhý státní úřad by mohly přijít Libochovice na Litoměřicku. V minulosti tady totiž už byl zrušen finanční úřad, teď má dojít i na stavební.

„Jsme rozezleni, nemyslíme si, že to je koncepční řešení. Pořád nenacházím žádná pozitiva na centralizaci stavebních úřadů ve smyslu fungování státní správy. Na to, že není zcela plně elektronicky propojena, je rušení stavebních úřadů velice problematické. Teď obrazně řečeno stavíme barák od střechy, nikoli od základů,“ komentoval plány ministerstva starosta Libochovic Miroslav Zůna (PRO Libochovice, Poplze a Dubany) s tím, že stejně jako jeho kolega z Benešova se bojí nárůstu počtu černých staveb.

„Jednu kauzu, kdy si stavebník postavil dům bez povolení v přírodním parku Dolní Poohří, řešil zdejší úřad nedávno. Náš stavební úřad má znalost o celém případu a nevím, jak by to probíhalo, kdyby měl případ předat někomu jinému, který se s ním bude teprve seznamovat,“ nastínil starosta.

Jako naprostou zpronevěru ministerstva pro místní rozvoj na komunální sféře vnímá plánované rušení stavebních úřadů starosta Postoloprt na Lounsku Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov – Nezávislí). „Všichni před volbami vykřikovali, že tenhle paskvil, který se nazývá stavební zákon, je potřeba přepracovat. Před volbami nám zachování stavebních úřadů bylo přislíbeno a teď se dozvídáme, že se rušit bude,“ zkritizoval rozhodnutí ministerstva.

Pod stavební úřad v Postoloprtech patří dalších několik obcí. „Jsem zvědavý, až ten náš zruší a převedou nás asi do Loun, jak to tady budou stíhat. Jak si poradí s nárůstem agendy pro dalších osm tisíc obyvatel. Na to samozřejmě nikdo z tepla své kanceláře nemyslel. Podle mého názoru je to politické svinstvo. Ale pořád věřím tomu, že svaz měst a obcí společně se sdružením místních samospráv toto rozhodnutí zvrátí. To je opravdu výplod chorých mozků v kanceláři, ti lidé opravdu o praxi nemají sebemenší ponětí,“ nebral si servítky Pištora s tím, že už teď ten lounský nestíhá.

„Například my na stavební povolení čekáme víc než rok,“ přiblížil Pištora.