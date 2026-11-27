„Tato stavba se mi hodně vryla do paměti a je odpovědná za mnoho šedivých vlasů. Předpokládaný stav mostu podle projektu a skutečný stav, který odkryla probíhající rekonstrukce, se velice lišily a bohužel v tom horším slova smyslu. To bylo důvodem významného prodloužení stavby a velkého podražení. Po více než sto dvaceti letech od postavení mostu to však byla výjimečná oprava, díky které by most mohl sloužit ještě dalších sto let,“ řekl při pátečním otevření hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Problémy se stavbou připomněl i Jiří Fedoriška (ANO), radní Ústeckého kraje pro investice a majetek. „Původně se měla pouze sanovat mostovka. Po zahájení prací se však zjistilo, že v mostovce vůbec nejsou výztuže a chybí tu i izolace. Celou mostovku jsme proto museli odbourat a vystavět kompletně novou,“ doplnil.
Stavbaři udělali nové chodníky, nové zábradlí i nové veřejné osvětlení. Vyřešilo se odvodnění mostu a zrekonstruovaly se i pískovcové artefakty. „Tedy nejen samotné sochy, ale i mýtné věžice na okrajích mostu. Dalo by se říci, že most je vlastně komplet nový,“ uzavřel Fedoriška.
Místo jedné sezony dvě, cena vyletěla
Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na více než 296 milionů korun, s čímž kraji významně pomohla finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu IROP, která pokryla 85 procent způsobilých výdajů.
Ústecký kraj jako vlastník mostu původně počítal s opravou za sto milionů korun, která měla být hotova za 39 týdnů. Z jedné stavební sezony se však rekonstrukce protáhla na dvě, a prodloužila se tak na více než 90 týdnů.
Most přes Labe patří k Roudnici už řadu staletí. „Přemostění řeky v tomto prostoru sahá až do 14. století, kdy zde biskup Jan IV. z Dražic nechal vybudovat kamenný most. Ten byl v té době největší kamennou mostní stavbou v Čechách,“ připomněl starosta Roudnice František Padělek (Společně pro Roudnici).
Tento kamenný most, který je považován za třetí nejstarší kamenný říční most v Čechách, byl však během třicetileté války zničen dělostřeleckou palbou. Provizorní přívoz pak počátkem 20. století vystřídal silniční příhradový ocelový most postavený v letech 1906 až 1910.
Pojmenován byl podle spisovatele, novináře, mladočeského politika a dlouholetého roudnického tajemníka městského úřadu a poté starosty Ervína Špindlera.