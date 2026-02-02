Majitel psa před soud nemusí. Pokousané ženě vyplatil odškodné a uhradil léčbu

Miroslava Strnadová
  15:33
Státní zástupce podmíněně zastavil trestní stíhání majitele psa, jehož volně pobíhající zvíře pokousalo ženu v lokalitě Bílé stráně u Litoměřic. Majitel poškozené vyplatil odškodné a uhradil náklady na její léčbu. Muž, kterému za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozilo až roční vězení, tak před soud nemusí.
ilustrační snímek

Incident se odehrál už v polovině dubna 2024 v litoměřické lokalitě Bílé stráně. Ženu na procházce se psem na vodítku náhle napadl volně pobíhající pes většího vzrůstu. V této lokalitě, která je chráněna jako národní přírodní památka, je volný pohyb psů zakázaný. Žena při snaze bránit své zvíře utrpěla kousance, které si vyžádaly chirurgické ošetření a následnou pracovní neschopnost.

Případ policisté původně řešili jako přestupek. Kvůli závažnosti zranění však došlo na překvalifikování a loni v listopadu si majitel psa převzal obvinění z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. V závěru roku pak policisté podali návrh na obžalobu. V případě odsouzení mu hrozil až jeden rok za mřížemi.

K soudu však případ nakonec nedorazí. Okresní státní zástupce v Litoměřicích trestní stíhání podmíněně zastavil s vysvětlením, že pro tento krok byly splněny všechny zákonné podmínky. „Mimo jiné obviněný s poškozenou uzavřel dohodu o náhradě škody a nemajetkové újmy, přičemž sjednaná částka již byla poškozené v plné výši uhrazena,“ uvedl státní zástupce Jakub Ledl.

Muž vyplatil poškozené ženě částku přes 71 tisíc korun. Zdravotní pojišťovně, která hradila náklady na chirurgické ošetření napadené ženy, zaplatil téměř 5 tisíc.

Státní zástupce mu stanovil zkušební dobu v trvání 12 měsíců. Pokud se majitel psa během následujícího roku nedopustí dalšího prohřešku, bude na něj nahlíženo, jako by nebyl trestán.

Rozhodnutí je již pravomocné, neboť žádná ze stran nepodala proti usnesení stížnost.

