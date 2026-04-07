Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

Pavel Křivohlavý
  9:06
Ústecký kraj za loňský rok opět vykázal největší úmrtnost obyvatel v republice. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde zemřelo v přepočtu na tisíc obyvatel o jednoho člověka více než v celorepublikovém průměru. Dlouhodobě nejčastější příčinou jsou nemoci oběhové soustavy a nádory.
Litvínovské sídliště Janov, sociálně vyloučená lokalita. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

V minulém roce zemřelo v Ústeckém kraji celkem 9 407 lidí. V přepočtu na tisíc obyvatel to bylo 11,7 lidí, což je stejně jako ve dvou minulých letech. Průměr Česka byl 10,4 zemřelých na tisíc obyvatel.

„Přesné příčiny úmrtnosti budeme znát až v květnu, to budeme moci říci, které nemoci v Ústeckém kraji mají na úmrtí obyvatel největší podíl. Obecně lze ale říci, že dlouhodobě zde lidé nejčastěji umírají na kardiovaskulární onemocnění (nemoci srdce a cév, například ischemická choroba srdeční, infarkt, cévní mozková příhoda),“ říká Monika Raušerová z Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem.

Nejvyšší úmrtnost v kraji nechtěla v tuto chvíli komentovat Krajská hygienická stanice ani Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Někteří lékaři mimo záznam však poukazují na to, že velkou roli hrají v Ústeckém kraji vyloučené lokality, v nichž jsou častá kardiovaskulární onemocnění, která jsou jedním z nejčastějších komplikací obezity.

Počet narozených dětí v ČR se propadl na historické minimum. Loni jich bylo 78 tisíc

Tato onemocnění dlouhodobě stojí za největším počtem úmrtí. „Třeba z dostupných dat za rok 2024 byly nejčastější příčinou úmrtí v Ústeckém kraji nemoci oběhové soustavy a druhou nejčastější zhoubné novotvary,“ doplňuje Raušerová.

Dlouhodobě třetí nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy, do nichž patří mimo jiné chřipka či zánět plic a chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí. Vysoký podíl mají také úmrtí v důsledku cukrovky, nemocí trávicích ústrojí a narůstá i počet úmrtí na nemoci nervové soustavy.

Nejvíce zemřelých v Ústeckém kraji bylo ve věku 60–89 let. V minulém roce ale došlo k nárůstu zemřelých lidí u dětí do 14 let a u padesátníků. V porovnáním jednotlivých věkových skupin s celorepublikovým průměrem je v regionu nižší zastoupení zemřelých ve věku od 15 do 49 let a dále osmdesátiletých a starších.

V Ústeckém kraji žilo ke konci roku 2025 celkem 805 943 obyvatel, z čehož bylo 397 385 mužů a 408 558 žen. Za uplynulých 12 měsíců loňského roku tak se počet obyvatel kraje snížil o 2 413 lidí. „Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně přirozeným úbytkem obyvatel, počet zemřelých převýšil počet narozených o 3 964 lidí, zatímco saldo migrace bylo vlivem té zahraniční kladné,“ podotýká ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem Roman Bechtold.

Obezita je nemoc, zvyšuje i riziko rakoviny. Vyhledejte pomoc, radí lékaři

Do Ústeckého kraje se od ledna do konce prosince 2025 přistěhovalo 10 634 obyvatel. Vystěhovalo se z něj 9 083 obyvatel. Vnitrostátní migrace však byla záporná, do Ústeckého kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 6 308 lidí a vystěhovalo 6 349 lidí. Naopak v kraji přibylo 1 592 obyvatel, kteří se přistěhovali z ciziny, hlavně z Ukrajiny.

Od ledna do prosince loňského roku se v Ústeckém kraji narodilo 5 443 dětí, což bylo o 689 novorozenců méně než v roce 2024 a nejméně od vzniku kraje roku 2000. Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje se v loňském roce narodilo jen 6,8 dětí, zatímco v roce 2024 to bylo 7,6 dětí. Celorepublikový průměr byl loni 7,1 dětí na tisíc obyvatel. Nejnižší porodnost statistici zaznamenali v okrese Litoměřice a nejvyšší na Chomutovsku.

V kraji také vzrostl podíl narozených dětí mimo manželství, který dosáhl na téměř 64 procent. Podíl mimomanželských dětí byl nejvyšší mezi kraji, celorepublikově totiž představoval jen necelých 46 procent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Propichování intimních partií, věšení na hák. Byla jsem celá modrá, říká oběť týrání

Premium
Jedna z obětí tyrání v Siřemi promluvila osobně pro iDNES.cz.

Vtipný a přátelský kytarista, který i pro jistou dávku suverenity dokázal opačné pohlaví snadno okouzlit. Takový byl podle jedné z obětí Karel N., muž, pro něhož se vžila přezdívka „tyran ze Siřemi“....

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

Litvínovské sídliště Janov

Ústecký kraj za loňský rok opět vykázal největší úmrtnost obyvatel v republice. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde zemřelo v přepočtu na tisíc obyvatel o jednoho...

7. dubna 2026  9:06

Ve Valtířově na Ústecku hořel v obtížném terénu les, oheň likvidoval i vrtulník

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...

6. dubna 2026  20:16,  aktualizováno  7. 4. 7:54

Smrtelná nehoda u Ústí nad Labem zastavila železniční provoz do Německa

ComfortJety jezdí do poloviny prosince ve zkušebním provozu na rychlíkové lince...

Střet rychlíku s mužem v Dolních Zálezlech na Ústecku zastavil v pondělí odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na části železniční trati z Ústí nad Labem do Německa. Muž následkům zranění na místě...

6. dubna 2026  16:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka

Vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Jelínka v Mostě

V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka, velkého kamaráda a spolupracovníka slavného ilustrátora Adolfa Borna. Jelínek se věnoval ilustracím či...

6. dubna 2026  8:25

Velikonoční zázrak Teplic. Frťala po šokujícím finiši: V životě nezapomeneme!

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu.

Ježíši, krása! Ligové Teplice přenesly velikonoční poselství do fotbalu, jejich dvojité zmrtvýchvstání umrtvilo Plzeň. Hlavně vyrovnání na 2:2 ve 100. minutě, z poslední akce, z posledního nákopu, z...

5. dubna 2026  10:45

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

5. dubna 2026  10:10

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

5. dubna 2026  8:53

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

4. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  20:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kvůli vadné rychlovarné konvici vyhořel na Děčínsku byt

V Benešově nad Ploučnicí vyhořel kvůli závadě rychlovarné konvice byt. (3....

Škodu tři miliony korun způsobil v pátek večer požár v bytě v průmyslovém areálu v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku. Hořet začalo kvůli závadě na rychlovarné konvici.

4. dubna 2026  15:24

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.