V noci evakuovali dva paneláky kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

  8:13
Obyvatelé dvou panelových domů v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit své domovy kvůli narušené statice objektů. Policie domy zapečetila, dohlíží na ně strážníci.
ilustrační snímek | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Statik konstatoval, že je u domů porušená konstrukce.

Dům v Čelakovského ulici v Chomutově, kde došlo k evakuaci lidí kvůli narušené statice. Na snímku je patrné, že vchod je zapečetěný. (28. srpna 2025)

„Na místo jsme vyjížděli ve 20:41. Pomohli jsme evakuovat 17 lidí,“ řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda s tím, že lidé si zajistili náhradní ubytování.

Dům nepatří městu. To nicméně událost řeší. „Dopoledne na místo jedu. Proběhne schůzka se statikem,“ řekl náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever).

Radnice o problému věděla. „Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ uvedl náměstek.

Dodal, že některé posudky na stav domů vyhotovili zaměstnanci magistrátu. Statika podle něj zavolal někdo z místních poté, co čidlo monitorující domy, zaznamenalo pohyb.

