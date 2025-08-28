Statik konstatoval, že je u domů porušená konstrukce.
„Na místo jsme vyjížděli ve 20:41. Pomohli jsme evakuovat 17 lidí,“ řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda s tím, že lidé si zajistili náhradní ubytování.
Dům nepatří městu. To nicméně událost řeší. „Dopoledne na místo jedu. Proběhne schůzka se statikem,“ řekl náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever).
Radnice o problému věděla. „Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ uvedl náměstek.
Dodal, že některé posudky na stav domů vyhotovili zaměstnanci magistrátu. Statika podle něj zavolal někdo z místních poté, co čidlo monitorující domy, zaznamenalo pohyb.