Jak pracuje podloží nestabilního domu v Chomutově? Zmapují to hloubkové sondy

V okolí panelového domu v chomutovské Čelakovského ulici, který museli jeho obyvatelé minulý týden narychlo opustit kvůli narušené statice, začnou ve čtvrtek odborníci hloubit dvacetimetrové vrty. Do nich následně umístí speciální sondy s velmi citlivými senzory, aby se přesně zmapovalo, co se děje v podloží. Evakuovaný dům zůstává uzavřený a není jasné, kdy si lidé budou moci alespoň odnést své věci.

Vrtná souprava byla na místo dopravena už ve středu. Před zahájením prací bylo nutné připravit terén a zajistit okolí vyznačených míst.

„Začneme vrtat v 7 hodin ve čtvrtek ráno a budeme pokračovat nepřetržitě do 19 hodin večer. Vzhledem k havarijnímu stavu budeme pracovat také o víkendu,“ popsal dnes geotechnik Jan Ďurovec.

Odborníci postupně vyhloubí nejméně šest vrtů, každý o hloubce dvacet metrů, do nichž se umístí speciální měřicí zařízení. „Pokud vše půjde podle plánu, jeden vrt bychom měli stihnout za den. Další půlden zabere instalace inklinometrické pažnice a injektáž,“ popsal geotechnik. „Horní vrstvu tvoří štěrky a písky a pod nimi jsou jíly různé konzistence,“ dodal.

Po instalaci všech sond, což by mělo trvat necelé dva týdny, začne samotné měření. Po prvním, referenčním měření se opakuje v pravidelných intervalech. Zde bude měření v prvním měsíci probíhat v týdenním režimu.

Z porovnání aktuálních a referenčních dat lze určit přesný směr a velikost jakéhokoli posunu pod zemí. Cílem měření je zjistit, jak svah pod domem pracuje. Na základě těchto dat mohou odborníci navrhnout opatření k jeho zpevnění.

Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

V sousedství evakuovaného domu se nacházejí další obytná stavení. „Žádné praskliny v domě nemáme, ale to víte, klid nemám,“ zmínila seniorka ze sousední budovy.

Další odborníci sledují i pohyb samotného domu. Přímo v domě jsou už několik měsíců umístěna čidla, právě ta upozornila, že se dům začal nebezpečně hýbat.

Předsedkyně společenství vlastníků jednotek Hana Karasová uvedla, že je už připravena firma, která v něm umístí vzpěry, aby nedošlo k jeho zřícení. Firma čeká na svolení statika, že je bezpečné do domu vstoupit.

