Radnice koupí starostovi koloběžku. Pořídil si hračku, míní předchůdkyně

„Protože jsem v rámci své funkce nedostal přidělené osobní auto, na rozdíl od ostatních starostů, kteří ho mají k dispozici, tak jsem se rozhodoval, jak s tím naložit, protože jezdím hodně za občany,“ řekl starosta Vinš (Za lepší Střekov).

Služební auto ovšem nemá přímo přidělené žádný z ústeckých obvodních starostů (viz box). Podobně jako na Střekově jezdí vozem, který využívají i jiní.

Bývalá starostka obvodu Střekov Eva Outlá (PRO! Ústí) řekla, že obvod má k dispozici automobil pro celý úřad. „Jezdila jsem s ním do odlehlejších částí obvodu, jinak jsem chodila pěšky,“ sdělila Outlá. Využití služebního auta se podle ní hlásilo s předstihem a nikdy nevznikl žádný problém.

Rozhodnutí současné rady ji překvapilo. „Myslím, že pokud by se pořídila elektrokoloběžka kvůli mobilitě, aby se méně využíval automobil, bylo by to i rozumné. Takto to působí dojmem, že si pan starosta nechal koupit hračku,“ uvedla Outlá.

Auta v obvodech V obvodě Centrum mají k dispozici dva služební automobily, oba jsou zaparkované v městských garážích, jedno má k dispozici starostka a místostarostka a druhé zaměstnanci úřadu. V obvodě Severní Terasa má auto přednostně starosta ke služebním účelům, ale vůz se využívá i například při volbách nebo krizových situacích. V obvodě Neštěmice se ve využívání automobilu střídají. Starostka musí předem nahlásit, kdy jej potřebuje.

Střekovský starosta však tvrdí, že elektrokoloběžka bude jediným dopravním prostředkem, který bude za peníze obvodu využívat.

„Tu si budu ještě částečně doma nabíjet z vlastní fotovoltaické elektrárny. Když bude špatné počasí, budu dál používat své soukromé vozidlo, nepíšu si žádné cesťáky,“ řekl Vinš.

„Myslím, že máme aut ve městě dost, snažím se jít příkladem, aby se lidé přesunuli do hromadné dopravy. A ti, co mají méně času jako já, aby využívali kolo nebo koloběžku, je to efektivnější než MHD, je to velká úspora času pro mě a pro obvod úspora nákladů,“ uvedl Vinš.

Elekromobilitu zatím na severu Čech podporují nejvíce Litoměřice. Úředníci a strážníci tam mají k dispozici elektrokola.