Netají před námi těžaři lithia něco? Starosta Dubí o obavách místních

„Myslím, že těžba vnese další negativní pohled na náš kraj a ovlivní to cestovní ruch nejen v Dubí, ale i v okolí, včetně lázeňských Teplic,“ říká Jiří Kašpar (PRO Dubí), starosta osmitisícového Dubí, na jehož katastru by měl důl vzniknout.

Spolu s ostatními starosty obcí, kterých by se těžba měla dotknout, jste kritikem dosavadních kroků investora, potažmo státu. Co vám vadí?

Není s námi veden dialog, dostáváme málo informací ať už o samotném dolu, tak o zpracovatelském závodě. Máme pocit, že investor už ví víc, ale nám to neříká. Komunikuje s námi čistě to, co mu ukládá zákon, což je opravdu minimum. Nabízí se otázka, jestli nám konkrétnější informace vůbec chce říct. Ve veřejném prostoru kolují různé „zaručené zprávy“, u kterých nedokážeme určit, jestli jsou pravdivé, nebo zavádějící. To samozřejmě dává prostor ke spekulacím. Ložisko jako takové se nepřesune, ale o způsobu dopravy nebo místě pro zpracovatelský závod s námi nikdo pořádně nemluvil.