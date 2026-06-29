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Extrémní riziko na 300 metrech. Srážek se zvěří je u malé obce nezvykle mnoho

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  9:38

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ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Pro řidiče je to velké riziko. Stačí krátký okamžik, tma, ranní mlha nebo úsek lemovaný lesem — a před autem se objeví srna, divoké prase nebo jiné zvíře. Podle aktuálních dat takzvaného SRNA indexu došlo v Ústeckém kraji během pouhého půlroku k více než 1 100 střetům vozidel se zvěří. Policie upozorňuje, že podobných případů dál přibývá a riziko roste prakticky po celé republice.

SRNA index pravidelně mapuje střety vozidel se zvěří v jednotlivých krajích. Nová, v pořadí 14. verze přináší výrazně rozšířená data a vůbec nejkomplexnější pohled na problematiku za poslední roky. Analýza, již společně vytvářejí Centrum dopravního výzkumu a Generali Česká pojišťovna, nově pracuje nejen s policejními statistikami, ale také se záznamy z tísňové linky 158. Data jsou následně porovnávána s délkou silniční sítě v jednotlivých regionech.

„V souhrnu jde o vůbec nejkomplexnější informace k této problematice. Velmi věrně zachycují situaci na českých silnicích, kde ročně dochází prokazatelně k více než 30 tisícům nehod se zvěří,“ uvedl odborník na střety se zvěří z Centra dopravního výzkumu Michal Bíl.

Podle něj vykázalo období od října do března rekordní počty střetů. Jen v Ústeckém kraji bylo zaznamenáno 1 162 případů, to je druhé nejvyšší číslo v zemi. V celorepublikovém srovnání zaznamenal nejvyšší počet Moravskoslezský kraj, kde jich bylo evidováno 1 305.

Riziko každé dva kilometry. Srážek se zvěří přibývá, téměř vždy je to vysoká

„SRNA index eviduje sraženou zvěř systematicky od roku 2019, takto vysoké hodnoty však zaznamenáváme poprvé. Období od října do března vykázalo rekordní počty střetů, což je dáno především upravenou metodikou sběru a dostupností nového zdroje dat,“ doplnil Bíl.

V přepočtu na délku silniční sítě připadá v Ústeckém kraji jeden nahlášený střet se zvěří na každých 3,6 kilometru silnic.

Jen pro srovnání: za období od října 2024 do března 2025 evidoval index v regionu 947 střetů se zvěří.

Nejrizikovějším místem se stala silnice I/13 u Černovic na Chomutovsku. Na úseku dlouhém pouhých 338 metrů zde během sledovaného období došlo ke třinácti střetům vozidel se zvířaty. Policie ale upozorňuje, že nebezpečných míst je v regionu více.

„Policie tento trend určitě nepodceňuje. Počet střetů se zvěří dlouhodobě roste nejen v Ústeckém kraji, ale prakticky po celé republice. Souvisí to s hustotou dopravy, rozšiřováním zástavby do přirozeného prostředí zvěře i migrací zvířat,“ řekl vrchní inspektor krajského ředitelství Policie ČR David Novák.

Podle něj více než 1 100 nehod za půl roku potvrzuje, že střety se zvěří představují významné bezpečnostní riziko především na silnicích první třídy a v lesních úsecích. „Policie eviduje další problematické lokality například na silnici I/7 ve směru na Chomutov a Louny nebo na silnici I/8 v okolí Teplic a směrem na Lovosice a hranici s Německem,“ zmínil Novák.

Rizikové bývají také komunikace na Litoměřicku či Děčínsku. „Policie tato místa průběžně vyhodnocuje a spolupracuje se správci komunikací i myslivci na možných preventivních opatřeních,“ doplnil Novák.

Data SRNA indexu zároveň ukazují, že nejkritičtější bývá na severu Čech páteční ráno mezi pátou a šestou hodinou. Právě tehdy dochází k největšímu počtu střetů.

19. listopadu 2025

„Brzké ranní hodiny obecně patří mezi nejrizikovější, protože je zvěř nejaktivnější a zároveň je často snížená viditelnost. Pátek navíc bývá dnem s vyšší intenzitou dopravy. Řidiči spěchají do práce nebo na delší cesty a někdy podceňují situaci v rizikových úsecích,“ vysvětlil Novák.

Policisté se při výjezdech setkávají i s opakujícími se chybami řidičů po nehodě. Ti často střet vůbec nenahlásí, pokud se škoda na autě zdá malá. Někteří se navíc snaží manipulovat se zraněným zvířetem či nevhodně zastaví vozidlo bez označení místa nehody. „Policie doporučuje vždy zajistit bezpečnost místa a kontaktovat linku 158,“ popsal Novák.

Základem prevence je především opatrnost v úsecích označených značkou „Pozor zvěř“, snížení rychlosti a zvýšená pozornost hlavně za tmy, za svítání nebo při průjezdu lesními oblastmi. „Pokud zvěř u silnice zahlédnou, je důležité zpomalit a počítat s tím, že se mohou objevit další kusy,“ dodal Novák.

V případě střetu by měl řidič bezpečně zastavit, zapnout výstražná světla, označit místo nehody a kontaktovat policii. Ke zraněné zvěři by se lidé podle policistů neměli přibližovat ani ji sami odnášet.

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