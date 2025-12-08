Nemocnice v Kadani žaluje exšéfa o 26 milionů, radnice se chce soudu vyhnout

Miroslava Strnadová
  6:00
Městská nemocnice v Kadani zažalovala svého bývalého šéfa Petra Hossnera a požaduje po něm 25,9 milionu korun. Jde o částku představující údajně neoprávněně vyplacené mzdy a související odvody za jeho osmileté působení, kdy zastával souběžně funkce ředitele a jednatele. Hossner pochybení odmítá a požadovanou sumu vracet nehodlá.

Dnešní Nemocnice Kadaň | foto: Nemocnice Kadaň

Nemocnice podala žalobu na Petra Hossnera poté, co nereagoval na předžalobní výzvu, kterou mu zaslala na jaře. Tehdy nemocnice požadovala dokonce 53 milionů korun.

„Aktuální žaloba směřuje pouze na část vyplacených mzdových prostředků, proto je částka nižší,“ zdůvodnil její jednatel Martin Krušina s tím, že vycházel z doporučení právních expertů. Nevyloučil, že v budoucnu by mohla být podána další žaloba.

Petr Hossner žalobu odmítá. Argumentuje, že se ničeho nezákonného nedopustil a že se nemocnice domáhá doplacení sporné částky kvůli formální chybě na pracovní smlouvě. Tu uzavřel sám se sebou.

„Stejným způsobem byly smlouvy podepisovány i u mého předchůdce a v dalších městských společnostech. Šlo v té době o dlouhodobě zavedenou praxi, nikoli o pochybení z mé strany,“ řekl. Pozastavil se nad tím, že nikdo jiný kvůli tomu popotahován soudně není.

Kořeny sporu o desítky milionů korun sahají do loňského září. Městská rada tehdy Hossnera náhle odvolala z funkce jednatele a na jeho místo jmenovala Martina Krušinu. Vedení radnice krok zdůvodnilo odlišnou představou o fungování zdravotnického zařízení a nedostatečnou komunikací. Hossner ještě nějakou dobu setrval na pozici ředitele, než s ním nový jednatel ukončil pracovní smlouvu.

Neoprávněně vydělal 53 milionů, viní exředitele nemocnice. Pomsta, reaguje on

Nový šéf zadal prověrku hospodaření nemocnice za poslední tři roky působení pana Hossnera. Experti poukázali nejen na mzdové nesrovnalosti, ale také na chyby v účetnictví, ve veřejných zakázkách, dále na střet zájmů bývalého jednatele či porušení zásad péče řádného hospodáře. Podrobnosti jednatel Krušina zveřejňovat nyní nechce, mluví ale o závažných pochybeních.

„Závěry právního prověřování má město jako vlastník samozřejmě k dispozici, veškeré kroky konzultujeme. Veřejnost se detaily dozví za nějakou dobu,“ uvedl s tím, že by dřívější zveřejnění nebylo strategické kvůli možným dalším právním krokům.

Co konkrétně prověrka prokázala, neví ani Hossner, přestože o její výsledek opakovaně žádal. Nemocnice mu ho odmítá vydat. Na svoji obhajobu zřídil webové stránky, kde veřejně vyzval radnici k ukončení sporu.

Radnice se chce soudu vyhnout

Žalobu ještě soud nezačal projednávat. A ani k tomu nakonec nemusí dojít. Radnice se totiž už soudit nechce. Vedení města se obává délky soudního projednávání a s tím spojených vysokých nákladů za právní služby. Obavu má i z toho, že by soud mohl žalobu nakonec zamítnout.

Vlastník nemocnice, kterým je reprezentovaný valnou hromadou, tedy radou města, pověřil jednatele nemocnice, aby prověřil možnost mimosoudního řešení. Radní tento postup schválili před několika dny.

„Vzhledem ke složitosti a vývoji judikatury ohledně souběhu funkcí lze očekávat, že půjde o právně komplikovaný případ, jehož řešení se může protáhnout na řadu let. Pro chod nemocnice jsou nyní důležitější jiné priority, proto se budeme snažit tento spor uzavřít smírnou cestou,“ přiblížil starosta Jan Losenický (ODS).

Starosta potvrdil, že návrh na smír vzešla ze strany žalovaného, tedy bývalého jednatele. Konkrétní parametry smíru ale nepadly. „Chceme, aby podmínky nabídky smíru byla ze strany jednatele nemocnice, nikoliv aby nemocnice něco akceptovala. Samozřejmě smír je o tom, že dvě strany s tím souhlasí,“ zmínil Losenický s tím, že nyní je hlavně na stranách sporu, jak se k věci postaví.

Petr Hossner vedl nemocnici v letech 2016 až 2024. Jmenován byl za éry starosty Jiřího Kulhánka (ODS). Oba dva, i současný starosta Losenický jsou členy ODS. Hossner je také členem městského zastupitelstva. Podle Losenického stejné stranické barvy nejsou důvodem vstřícnosti vedení radnice ke smíru. „Souvislost to nemá. Pokud právníci řeknou, že smír nejde, nebo se obě strany neshodnou na podmínkách, tak smír nebude,“ zdůraznil.

Justice má také na stole žalobu pana Hossnera na kadaňskou nemocnici. Ten ji zažaloval letos na jaře, protože nesouhlasí se způsobem skončení svého pracovního poměru. Ani tuto žalobu soud ještě nezačal projednávat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

Nemocnice v Kadani žaluje exšéfa o 26 milionů, radnice se chce soudu vyhnout

Dnešní Nemocnice Kadaň

Městská nemocnice v Kadani zažalovala svého bývalého šéfa Petra Hossnera a požaduje po něm 25,9 milionu korun. Jde o částku představující údajně neoprávněně vyplacené mzdy a související odvody za...

8. prosince 2025

Divoké výsypky jsou cennější než pole, říká expert o přírodní proměně lomu ČSA

Premium
Zarůstající lom ČSA. Ve výřezu Pavel Pešout.

Národní přírodní památka Lom Československé armády na Mostecku s rozlohou 12 km čtverečních je největší plochou v Česku, kde byla místo drahé technické rekultivace zvolena cesta přirozené ekologické...

7. prosince 2025

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

V Ústí nad Labem hořela opuštěná budova bývalého divadla

Požár bývalého divadla nedaleko Spolchemie. (7. prosince 2025)

Hasiči v Ústí nad Labem v neděli bezmála 11 hodin likvidovali požár budovy bývalého divadla v Klíšské ulici nedaleko Spolchemie. Zranění při něm neutrpěl nikdo, škodu hasiči odhadli na dva miliony...

7. prosince 2025  9:53,  aktualizováno  13:43

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

7. prosince 2025

Kříž jako stožár. U Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou

Dílo symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu.

V krajině u obce Rokle nedaleko Kadaně se tyčí neobvyklý kříž. Má podobu kovové konstrukce připomínající stožár vysokého napětí. Unikátní dílo je umístěno na původním podstavci božích muk z druhé...

7. prosince 2025

Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii.

Ach dresy krásné, dresy mé! Na góly vyhrála páteční ligový zápas Slavia, ale pokud by se soutěžilo na molu, jednoznačnou převahu by měli fotbalisté Teplic. Jejich speciální vánoční trikoty sklízejí...

6. prosince 2025  19:15

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena

Požár rodinného domu v Lounech. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů.

Při pátečním požáru v rodinném domě v Lounech zemřela žena. Hasiči ji našli uvnitř bez známek života. Příčiny požáru a okolnosti ženina úmrtí vyšetřují hasiči a policisté. Mluvčí policie Veronika...

6. prosince 2025  13:36

Frťala žhavil Teplice památnou výhrou i Arsenalem: Drželi jsme Slavii v napětí

Slávista Erik Prekop (vlevo) se snaží dostat k míči.

Když loni na podzim kouč Zdenko Frťala pustil svým fotbalistům záběry ze slavné výhry Teplic nad Slavií 3:1 z roku 1999, která znamenala historické stříbro v lize, nažhavil je tím k vítězství nad...

6. prosince 2025  11:40

Chytil vystřílel speciální Tvrdíkovu prémii. Svítí nejen jeho góly, básní kouč

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Dva góly Slovácku, dva i Teplicím. Fotbalový útočník Mojmír Chytil chytil na závěr podzimu střeleckou slinu, v posledních dvou zápasech vytáhl svou Slavii k šesti bodům a trenér sešívaných Jindřich...

6. prosince 2025  10:05

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Basketbalová moderátorka Děčína: Nechci zaujmout výstřihem, ale vtipem

Aneta Kubátová, moderátorka basketbalového Děčína.

Nepopírá lehkou inspiraci marketingem fotbalového Viagemu, ale vyzývavou moderátorkou Aneta Kubátová být nechce. „K basketu se to ani nehodí. Nechci zaujmout výstřihem, ale spíš vtipem,“ říká...

6. prosince 2025  9:16

Severočeská galerie zve na díla, která získala v posledních pěti letech

„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká...

Nejvýznamnější sbírkové předměty, které se za posledních pět let podařilo získat Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, nyní představuje nová výstava nazvaná Sbírková pětiletka...

6. prosince 2025  7:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.