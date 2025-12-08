Nemocnice v Kadani žaluje exšéfa o 26 milionů, radnice se chce soudu vyhnout

Nemocnice podala žalobu na Petra Hossnera poté, co nereagoval na předžalobní výzvu, kterou mu zaslala na jaře. Tehdy nemocnice požadovala dokonce 53 milionů korun.
„Aktuální žaloba směřuje pouze na část vyplacených mzdových prostředků, proto je částka nižší,“ zdůvodnil její jednatel Martin Krušina s tím, že vycházel z doporučení právních expertů. Nevyloučil, že v budoucnu by mohla být podána další žaloba.
Petr Hossner žalobu odmítá. Argumentuje, že se ničeho nezákonného nedopustil a že se nemocnice domáhá doplacení sporné částky kvůli formální chybě na pracovní smlouvě. Tu uzavřel sám se sebou.
„Stejným způsobem byly smlouvy podepisovány i u mého předchůdce a v dalších městských společnostech. Šlo v té době o dlouhodobě zavedenou praxi, nikoli o pochybení z mé strany,“ řekl. Pozastavil se nad tím, že nikdo jiný kvůli tomu popotahován soudně není.
Kořeny sporu o desítky milionů korun sahají do loňského září. Městská rada tehdy Hossnera náhle odvolala z funkce jednatele a na jeho místo jmenovala Martina Krušinu. Vedení radnice krok zdůvodnilo odlišnou představou o fungování zdravotnického zařízení a nedostatečnou komunikací. Hossner ještě nějakou dobu setrval na pozici ředitele, než s ním nový jednatel ukončil pracovní smlouvu.
Neoprávněně vydělal 53 milionů, viní exředitele nemocnice. Pomsta, reaguje on
Nový šéf zadal prověrku hospodaření nemocnice za poslední tři roky působení pana Hossnera. Experti poukázali nejen na mzdové nesrovnalosti, ale také na chyby v účetnictví, ve veřejných zakázkách, dále na střet zájmů bývalého jednatele či porušení zásad péče řádného hospodáře. Podrobnosti jednatel Krušina zveřejňovat nyní nechce, mluví ale o závažných pochybeních.
„Závěry právního prověřování má město jako vlastník samozřejmě k dispozici, veškeré kroky konzultujeme. Veřejnost se detaily dozví za nějakou dobu,“ uvedl s tím, že by dřívější zveřejnění nebylo strategické kvůli možným dalším právním krokům.
Co konkrétně prověrka prokázala, neví ani Hossner, přestože o její výsledek opakovaně žádal. Nemocnice mu ho odmítá vydat. Na svoji obhajobu zřídil webové stránky, kde veřejně vyzval radnici k ukončení sporu.
Radnice se chce soudu vyhnout
Žalobu ještě soud nezačal projednávat. A ani k tomu nakonec nemusí dojít. Radnice se totiž už soudit nechce. Vedení města se obává délky soudního projednávání a s tím spojených vysokých nákladů za právní služby. Obavu má i z toho, že by soud mohl žalobu nakonec zamítnout.
Vlastník nemocnice, kterým je reprezentovaný valnou hromadou, tedy radou města, pověřil jednatele nemocnice, aby prověřil možnost mimosoudního řešení. Radní tento postup schválili před několika dny.
„Vzhledem ke složitosti a vývoji judikatury ohledně souběhu funkcí lze očekávat, že půjde o právně komplikovaný případ, jehož řešení se může protáhnout na řadu let. Pro chod nemocnice jsou nyní důležitější jiné priority, proto se budeme snažit tento spor uzavřít smírnou cestou,“ přiblížil starosta Jan Losenický (ODS).
Starosta potvrdil, že návrh na smír vzešla ze strany žalovaného, tedy bývalého jednatele. Konkrétní parametry smíru ale nepadly. „Chceme, aby podmínky nabídky smíru byla ze strany jednatele nemocnice, nikoliv aby nemocnice něco akceptovala. Samozřejmě smír je o tom, že dvě strany s tím souhlasí,“ zmínil Losenický s tím, že nyní je hlavně na stranách sporu, jak se k věci postaví.
Petr Hossner vedl nemocnici v letech 2016 až 2024. Jmenován byl za éry starosty Jiřího Kulhánka (ODS). Oba dva, i současný starosta Losenický jsou členy ODS. Hossner je také členem městského zastupitelstva. Podle Losenického stejné stranické barvy nejsou důvodem vstřícnosti vedení radnice ke smíru. „Souvislost to nemá. Pokud právníci řeknou, že smír nejde, nebo se obě strany neshodnou na podmínkách, tak smír nebude,“ zdůraznil.
Justice má také na stole žalobu pana Hossnera na kadaňskou nemocnici. Ten ji zažaloval letos na jaře, protože nesouhlasí se způsobem skončení svého pracovního poměru. Ani tuto žalobu soud ještě nezačal projednávat.