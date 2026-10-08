Nové látky mají postupně nahradit starší typy chladiv a nadouvadel, které více zatěžovaly životní prostředí. Podle vedení Spolchemie mohou produkty z nové výroby každý rok přispět k úspoře milionů tun oxidu uhličitého.
Výhodou pro samotný ústecký areál je také využití chloru, který Spolchemie vyrábí přímo na místě. Díky tomu se snižuje množství chloru průběžně skladovaného v chemičce, která se nachází v těsné blízkosti centra města.
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„Spolchemie Zebra dokazuje, že česká firma může uspět na světových trzích, když staví na vlastním know-how, výzkumu, inovacích a lidech. Zároveň potvrzuje závazek skupiny Kaprain dál rozvíjet chemický průmysl v Česku i v Evropě,“ uvedl generální ředitel Kaprain Chemicals Daniel Tamchyna.
Na vývoji technologie pracovala Spolchemie od roku 2009. První produkty vznikly v roce 2024 a běžný provoz jednotky začal loni v květnu. Od té doby už bylo vyrobeno a expedováno přes 25 tisíc tun produktů.
Celková investice včetně podpůrné infrastruktury v areálu činila přibližně 2,4 miliardy korun. Přímo s jednotkou je spojeno asi 65 pracovních míst.
Spolchemie chce podobnými projekty posilovat výrobu specializovaných chemických produktů s vyšší přidanou hodnotou a lépe tak konkurovat zahraničním výrobcům.
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16. října 2025