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Spolchemie rozjela novou výrobu, technologie vznikala roky a stála miliardy

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  17:20
Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí...

Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí zařízení. | foto: Spolchemie

Generální ředitel Kaprain Chemicals Daniel Tamchyna (vpravo) a ministr průmyslu...
Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí...
Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí...
Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí...
9 fotografií
Společnost Spolchemie, která vyrábí chemické látky pro průmysl, stavebnictví nebo energetiku, rozjela v areálu nedaleko centra Ústí nad Labem novou výrobu. V jednotce Zebra vznikají takzvané chlorované prekurzory, tedy suroviny využívané například při výrobě chladiv do lednic a klimatizací nebo izolačních pěn.

Nové látky mají postupně nahradit starší typy chladiv a nadouvadel, které více zatěžovaly životní prostředí. Podle vedení Spolchemie mohou produkty z nové výroby každý rok přispět k úspoře milionů tun oxidu uhličitého.

Výhodou pro samotný ústecký areál je také využití chloru, který Spolchemie vyrábí přímo na místě. Díky tomu se snižuje množství chloru průběžně skladovaného v chemičce, která se nachází v těsné blízkosti centra města.

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„Spolchemie Zebra dokazuje, že česká firma může uspět na světových trzích, když staví na vlastním know-how, výzkumu, inovacích a lidech. Zároveň potvrzuje závazek skupiny Kaprain dál rozvíjet chemický průmysl v Česku i v Evropě,“ uvedl generální ředitel Kaprain Chemicals Daniel Tamchyna.

Na vývoji technologie pracovala Spolchemie od roku 2009. První produkty vznikly v roce 2024 a běžný provoz jednotky začal loni v květnu. Od té doby už bylo vyrobeno a expedováno přes 25 tisíc tun produktů.

Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí zařízení.
Generální ředitel Kaprain Chemicals Daniel Tamchyna (vpravo) a ministr průmyslu Karel Havlíček při otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí zařízení.
Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí zařízení.
Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí zařízení. Zúčastnil se i ministr průmyslu Karel Havlíček.
9 fotografií

Celková investice včetně podpůrné infrastruktury v areálu činila přibližně 2,4 miliardy korun. Přímo s jednotkou je spojeno asi 65 pracovních míst.

Spolchemie chce podobnými projekty posilovat výrobu specializovaných chemických produktů s vyšší přidanou hodnotou a lépe tak konkurovat zahraničním výrobcům.

16. října 2025
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