Se svým známým, kterého tehdy navštívil v pokoji na ubytovně v Trmicích u Ústí nad Labem, se nejprve pohádal. Pak ho nejméně sedmkrát praštil po hlavě skleněným popelníkem a vzápětí ho, ležícího na posteli, několik sekund škrtil provázkem. Napadený sedmdesátiletý muž útok nepřežil.

Útočníkovi, o šest let mladšímu Antonínu Hajnému, hrozil za vraždu trest odnětí svobody od deseti do osmnácti let. Od ústeckého krajského soudu nakonec odešel s trestem devět a půl roku.