Politici znesváření kvůli pomluvám kývli na smír, soudní tahanice trvala sedm let

Miroslava Strnadová
  15:42
Sedmiletý soudní spor mezi dvěma politickými rivaly z Lomu na Mostecku je definitivně u konce. Bývalá starostka Kateřina Schwarzová (Severočeši) dnes vzala zpět žalobu na ochranu osobnosti, kterou podala na nynějšího starostu Lomu Vladimíra Urbana (Svobodní) za slova o špehování či „prasárnách“ ve veřejných zakázkách. Ačkoli Urban autorství sporných příspěvků popírá, na smír přistoupil.
Současný starosta Lomu Vladimír Urban na chodbě Okresního soudu v Mostě (25....

Současný starosta Lomu Vladimír Urban na chodbě Okresního soudu v Mostě (25. února 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Někdejší starostku Lomu Kateřinou Schwarzovou k soudu doprovodil její manžel...
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu...
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu...
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu...
6 fotografií

„Myslím, že po tolika letech už nemá smysl v soudním sporu pokračovat. Jak se říká, čas je nejlepší lékař,“ vysvětlila svůj krok Schwarzová, která je dnes opoziční zastupitelkou.

O tom, že by se spor ukončil stažením žaloby, se u mosteckého okresního soudu jednalo už letos v únoru. Tehdy se ale politici nedokázali dohodnout na podmínkách.

Soudce proto nařídil schůzku u mediátora, tedy nezávislého prostředníka, který měl pomoci najít smír. Tento pokus však selhal. „Je škoda, že účastníci sporu nejednali s mediátorem společně, ale odděleně,“ konstatoval soudce Vladimír Dufek.

Dnešní soudní zasedání, které spor ukončilo, trvalo oproti předchozímu několikahodinovému jednání jen pár minut.

Náklady na soudní řízení zaplatí oba

Na soudcův dotaz, jak chtějí aktéři pokračovat, Schwarzová uvedla, že je ochotná žalobu stáhnout. Podmínkou bylo, že se obě strany vzdají nároku na úhradu nákladů řízení, tedy že si je každý zaplatí sám.

Urban s tím souhlasil. „Nelibuji si v soudních řízeních a nemám na to čas. Zrovna dneska jsem potřeboval být na jiné akci týkající se města,“ uvedl.

Soud ani jednomu z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Verdikt je pravomocný.

Původ sporu sahá do června roku 2018, kdy údajně Urban zveřejnil na dvou profilech na sociální síti Facebook sérii ostrých příspěvků a komentářů. Ty se objevily několik týdnů před komunálními volbami.

Příspěvky Schwarzovou obviňovaly ze špehování a slídění kolem Urbanova soukromého objektu, z likvidace nepohodlných zaměstnanců města či „prasáren“ ve veřejných zakázkách. Zmíněna byla i spojení jako „udavačská náplava“ a „kolaborant nacistů“.

Schwarzové se příspěvky dotkly, a tak Urbana zažalovala kvůli ochraně osobnosti. Požadovala, aby se omluvil na svém facebookovém profilu a na webu města Lom. Zároveň chtěla, aby uhradil náklady soudního řízení.

První žalobu na Urbana kvůli těmto facebookovým komentářům podala Schwarzová už krátce po jejich zveřejnění, ale ne za sebe jako soukromou osobu, ale jménem města. Soud žalobu zamítl a Schwarzová ji následně podala znovu již jako soukromá osoba. Mezitím neobhájila mandát starostky. Vladimír Urban se po volbách v roce 2022 stal starostou.

Urban autorství příspěvků před soudy popíral

Mostecký soud dal v roce 2023 Schwarzové za pravdu a nařídil Urbanovi zveřejnit omluvu a uhradit náklady řízení ve výši přes 40 tisíc korun. Urban se ale odvolal k ústeckému krajskému soudu, který případ vrátil zpět do Mostu, aby se rozhodlo znovu.

Současný starosta Lomu Vladimír Urban na chodbě Okresního soudu v Mostě (25. února 2025)
Někdejší starostku Lomu Kateřinou Schwarzovou k soudu doprovodil její manžel Bronislav Schwarz, bývalý lomský radní a exposlanec. (29. července 2024)
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu (29. července 2024)
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu (29. července 2024)
6 fotografií

Odvolací senát mimo jiné požadoval, aby prvoinstanční soud posoudil, do jaké míry jsou komentáře vůči tehdejší starostce přípustné.

Urban autorství příspěvků před soudy popíral s tím, že profily spravovalo víc lidí a on je nepsal. Oba profily podle něj sloužily k politické propagaci jeho osobně i jeho stranických kolegů. „Zneužití facebookových profilů není vyloučené a stává se to,“ tvrdil před soudem.

Příspěvky už nejsou na sociální síti dohledatelné.

9. září 2025  15:42

