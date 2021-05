Výmluvy na léky nepomohly, kvůli jízdě v opilosti přišla soudkyně o talár

Prvoinstanční soud Markétě Lehké letos na konci ledna za ohrožení pod vlivem návykové látky uložil desetiměsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu osmnácti měsíců, pokutu 150 tisíc korun a zákaz řízení na dva roky.

Odvolací soud dnes ženě vyměřil čtyřměsíční trest odnětí svobody s osmnáctiměsíční zkušební dobou, pokutu 100 tisíc a zákaz řízení na 18 měsíců.



„Ztotožňujeme se se závěry soudu prvního stupně o vině obžalované. Trest jsme ovšem shledali jako nepřiměřeně přísný, proto jsme ho zmírnili. Největší postižení podle nás je, že nebude moci dále vykonávat funkci soudkyně,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Vladana Woratschová.

Proti rozhodnutí je možné se bránit pouze mimořádným opravným prostředkem v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu.

K pražskému městskému soudu případ doputoval poté, co se odvoláním Lehké nechtěli zabývat u ústeckého krajského soudu. Tam totiž v době spáchání skutku působila jako místopředsedkyně.

Podle obžaloby Lehká řídila opilá 12. prosince 2019. Tehdy ji zastavila policejní hlídka, kterou upoutala poněkud nestandardní jízda vozu. Když z něj soudkyně vystoupila, pohybovala se nejistě, nedařilo se jí fouknout do přístroje. Nakonec nadýchala 1,8 promile alkoholu. Po pěti minutách pak 1,75 promile.

Policistům nejdříve krevní zkoušku odsouhlasila, po chvíli ji odmítla. U soudu to následně vysvětlovala slovy, že už chtěla být doma a neuvědomila si, že by to byl hlavní důkaz její neviny.

Soudkyně: Ta jízda byla nezodpovědná

Lehká, která tehdy vezla své dva desetileté syny, si skálopevně stojí za svým, že alkohol v dechu způsobily léky, které krátce předtím požila. Konkrétně prý šlo o stopangin a bromhexin.

„Na vyvrácení její obhajoby měl soud prvního stupně řadu důkazů. Nejen orientační dechovou zkoušku, ale také výpovědi policistů, kteří od začátku vypovídali, že z řidičky cítili alkohol. Je zde i kamerový záznam o způsobu jízdy obžalované. To nebyla jen nepozornost. Bylo tam přejíždění z pruhu do pruhu, blikání bez odbočování a naopak. Vjela i do protisměru. Ta jízda byla dost nezodpovědná. Alkohol byl podle nás jednoznačně prokázaný,“ řekla soudkyně Woratschová.

Obhajobu Lehké už u mosteckého soudu odmítl také znalec obžaloby i autor revizního znaleckého posudku.

Sama Lehká si také opatřila znalecký posudek. Ten její obhajobu podporuje. Autorku dokumentu na základě podnětu od ministerstva spravedlnosti vyšetřuje policie.

Lehká v době skutku působila na ústeckém krajském soudu jako místopředsedkyně pro správní úsek. Mimo jiné tak pod ni spadala i agenda znalců.