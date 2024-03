Střelil manžela své milenky, za pokus o vraždu dostal exmístostarosta 12 let

Ústecký krajský soud poslal bývalého místostarostu Lovosic Závadu (dříve ODS) za pokus o vraždu na 12 let do vězení. Rozsudek není pravomocný, Závada se na místě odvolal. Někdejšímu politikovi, kterého policie nedávno obvinila z podvodu, hrozilo až 20 let vězení. Vinu odmítl, uváděl, že výstřel zazněl náhodou.