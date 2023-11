Dal mi zbraň k břichu a vystřelil, vypověděl muž o exmístostarostovi Lovosic

Bývalý politik byl tehdy s partnerkou poškozeného na pokoji v hotelu ve Straškově na Litoměřicku. Její manžel u soudu vypověděl, že když přijel na místo, sešel se se ženou v recepci, kam přišla bosá pouze ve spodním prádle a kabátě, a šel s ní k pokoji. Po bouchání vykopl dveře a vstoupil dovnitř.

„Než jsem stačil cokoliv udělat, ten člověk přistoupil, přiložil mi zbraň k břichu a postřelil mě. Spadl jsem na postel, vykřikl jsem, že mě střelil, byla to obrovská bolest,. Pak jsem vstal a utekl z pokoje, v šoku jsem sednul do auta, jel domů,“ popsal muž. Sanitku později zavolala jeho žena.

Obžalovaný řekl, že nemůže souhlasit s tím, jak událost oběť popsala. Zopakoval, že šlo o nešťastnou náhodu. Vypověděl, že se chystal k odchodu z hotelu, bral si klíče a zbraň, kterou běžně nosil u sebe. V tu chvíli uslyšel na chodbě lomoz. Když si vzal do pravé ruky zbraň, uslyšel ránu, otočil se a proti němu stál dotyčný. „Chytil mě pod krkem, začal mi nadávat,“ vylíčil Závada.

Údajně dostal rány do obličeje. „A během toho chaosu, zmatku, blázince zazněl výstřel,“ řekl s tím, že pak dostal ještě několik ran do obličeje a do břicha a nakonec se muž sebral a odešel. Závada uvedl, že si vzal zbraň a odjel domů, převlékl se do cyklistického a zamířil na trénink.

Výstřel byl podle oběti slyšitelný, v pokoji byl po něm silný zápach. „Přežil jsem zázrakem, jsem rád, že žiju,“ řekl s tím, že se léčí na psychiatrii. Soud vyhověl jeho žádosti, aby v době výslechu nebyl Závada v soudní síni. Uvedl, že má o sebe strach a že zaregistroval výhrůžky proti sobě, o čemž informoval policii.

Obžalovaný: Je mi to líto

S manželkou se podle svých slov rozvádí, nemůže sportovat, musí se vyvarovat veškeré fyzické námahy. Obžalovaný se s ním od události nespojil, dodal. Závada dnes řekl, že zranění poškozeného lituje.

Bývalý místostarosta rovněž uvedl, že samonabíjecí zbraň nosil běžně nabitou. Svědek z oboru balistiky Milan Fencl před senátem vylíčil, že v odjištěném stavu je třeba překonat odpor spouště, bez toho pistole nevystřelí. Nosit takovou zbraň odjištěnou v kapse kalhot není podle Fencla bezpečné.

„Oběť byla v bezprostřední blízkosti hlavně, z níž vyšel výstřel,“ řekl znalec.

Závadovi, jenž byl v minulosti členem vedení ODS v Ústeckém kraji, hrozí za pokus o vraždu trest od 10 do 18 let vězení, státní zástupce navrhl osmiletý trest. Hlavní líčení soud odročil na začátek prosince, kdy chce vyslechnout svědkyni.