Galerie se soudí s majitelkou peruckého zámku kvůli síni malíře Filly

„Chceme, aby nám byly prostory navráceny k užívání a měli jsme do nich přístup, ať už jsou v jakémkoliv stavu,“ řekla Alica Štafančíková, ředitelka krajské organizace Galerie Benedikta Rejta, která výstavní prostor před zahájením prací spravovala.

Právní zástupce galerie František Kosík dodal, že rekonstrukce je úmyslně protahována.

K žalobě se připojil i Ústecký kraj, který je vlastníkem Fillovy perucké pozůstalosti včetně cenných obrazů. Vyjádření kraje ke kauze se ale zatím nepodařilo získat.



Podle právního zástupce majitelky Dominiky Matušové, která se dnešního jednání soudu nezúčastnila, není užívání jižního křídla zámku možné kvůli pokračujícím stavebním pracím.

Rozporuje i platnost smlouvy na věcné břemeno z roku 1997. „Tato smlouva nesplňuje všechny zákonem stanovené náležitosti, například není konkretizováno, na jaké prostory má galerie právo užívání, chybí geometrické plány,“ uvedl Michal Chrůma.

Právě platností dohody se bude soud na základě této připomínky zabývat. „Platnost a rozsah věcného břemene je první, s čím se soud musí vypořádat,“ uvedla soudkyně Eva Vyskočilová. Pokud by soud došel k závěru, že smlouva není platná, ztratila by galerie právo na bezplatné užívání jižního křídla zámku.

Pavel Ondráček, který rokokový zámek spravuje společně s partnerkou Dominikou Matušovou a zastupuje ji v komunikaci s médii, považuje žalobu za nesmyslnou.

„Zámek je potřeba nejdříve opravit a teprve potom je možné navrátit Fillu, a to tak, aby jeho odkaz na Peruci byl co nejvíce reprezentativní a přitahoval co nejvíce návštěvníků a ne, aby byl ostudou. Kraj by nám měl v náročné rekonstrukci pomáhat a ne se soudit,“ zmínil.

Památka byla dlouhé roky, s výjimkou jižního křídla, kde galerie provozovala Pamětní síň Emila Filly, prázdná. Matušová ho koupila od předchozích soukromých vlastníků v závěru roku 2015.

Následně se pustila do rekonstrukce. V polovině roku 2016 s galerií a Ústeckým krajem uzavřela dohodu, že opravy jižního křídla skončí do dvou let a vrátí ho zpět galerii, což se nestalo.

Spor mezi majitelkou zámku a galerií, potažmo Ústeckým krajem, se rozhořel v létě 2018. Ondráček ředitelku galerie obvinil, že způsobila devastaci památky tím, že nechala splaškové vody z toalet ve výstavní síni téct do zámeckých sklepů, čímž došlo ke statickému narušení stavby, rozšíření dřevomorky a rekonstrukce tak potrvá déle.

Štefančíková to odmítá a tvrdí, že toalety nebyly během provozu výstavní síně využívány. Splašky tam podle ní jsou po dělnících, kteří tam během rekonstrukce nějaký čas bydleli.

Podle galerie může být výsledek tohoto sporu předzvěstí další právní bitvy, a to o pozůstalost Emila Filly (1882–1953).

Soubor obrazů, který světoznámý kubistický malíř namaloval během svého pobytu v Peruci, a dalších věcí, jeho manželka věnovala státu s podmínkou, že budou vystaveny v Peruci, což se nyní neděje.

Ondráček spolu s dalšími lidmi už před lety založil Nadaci Emila Filly s cílem rozvíjet Fillovo tvůrčí dědictví.