Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Byl ve dvojím ohni. Exministryně u soudu kritizovala Řehku kvůli sbírce na drony

Miroslava Strnadová
  18:23
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie13 Premium

Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a náčelníka generálního štábu Karla Řehky. (25. února 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Místo jednoho milionu jen sto tisíc korun. Spoluzakladatel sbírky Drony Nemesis Jan Veverka u Okresního soudu v Lounech nečekaně slevil ze svých finančních nároků v žalobě na ochranu osobnosti proti poslanci Pavlu Růžičkovi (ANO). Pondělní jednání navíc přineslo ostrou výpověď exministryně obrany Jany Černochové (ODS), která zkritizovala těsné vazby mezi Veverkou a někdejším náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Veverka poslance Růžičku zažaloval mimo jiné kvůli jeho výrokům v debatě Za pět minut dvanáct na TV Nova, které pronesl loni v březnu. Poslanec v ní upozornil na majetkové vazby vojáků na Veverkovy společnosti a celý vztah označil za „šílené propojení“ s armádou a projektem Drony Nemesis.

Nevím, jak by mi média odpustila, kdybych bydlela u nějakého zbrojaře.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Ušetříte
597 Kč!

Předplatné na celý rok
za 690 Kč (jen 58 Kč/měsíc)

Navíc získáte roční dárek

Chci předplatné
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chtěli jsme se brát, dceři by šel na ples, lkala u soudu družka zabitého motorkáře

Petr Krausz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Litoměřicích. (9....

Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit...

Fotopasti ukázaly vlčí přírůstky na severu Čech, většina mláďat ale brzy umírá

Vlčata zachycená fotopastí v Krušných horách

Hned několika vlčím párům na severu Čech se letos narodila mláďata. Potvrdily to výsledky monitoringu Hnutí Duha Šelmy a Správy národního parku České Švýcarsko. Jen část mláďat se však dožije...

Stát zastaví Doupovskou dráhu. Historický most dosloužil, oprava se nechystá

Na trati z Kadaně do Želiny, která je součástí Doupovské dráhy, uspořádali v...

Vlakový provoz na části Doupovské dráhy v roce 2027 ustane. Správa železnic kvůli špatnému technickému stavu zavře železniční most přes řeku Ohři v Kadani. Vlaky vystřídají náhradní autobusy. Stát...

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

Byl ve dvojím ohni. Exministryně u soudu kritizovala Řehku kvůli sbírce na drony

Premium
Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu. Za účasti ministryně obrany...

Místo jednoho milionu jen sto tisíc korun. Spoluzakladatel sbírky Drony Nemesis Jan Veverka u Okresního soudu v Lounech nečekaně slevil ze svých finančních nároků v žalobě na ochranu osobnosti proti...

16. listopadu 2026  18:23

OBRAZEM: Tady vládnou děti. Chomutov jim svěřil aranžmá prvoligového zápasu

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...

Vychovat si hokejistu? Nejen. I rozhodčího. Anebo moderátora a redaktora. A také kameramana či režiséra kostky. Hokejový Chomutov v sobotním prvoligovém zápase se Sokolovem zaujal povedenou akcí Děti...

16. listopadu 2026  16:57

Munice ležela všude, pak přišla exploze. Policisté mají za výbuch skladu podmínky

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem v pondělí rozhodl o vině dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v Bílině na Teplicku v roce 2020. Zrušil rozsudek teplického soudu a...

16. listopadu 2026  14:10

Díky, Češi, že dlouho pomáháte Ukrajině! Matvijčuk o válce i snu o Lize mistrů

Premium
Varnsdorf, 1.11. 2026, Ivan Matvijčuk, fotbalista Varnsdorfu, Ukrajina.

Když Ivan Matvijčuk v šestnácti letech prchal s částí rodiny před válkou do Německa, ani ve zlém snu by ho nenapadlo, že ruská agrese bude jeho zemi ničit tak dlouho. „Situace na Ukrajině je teď...

16. listopadu 2026

Nevídané. Při hromadné bitce Litoměřic a Pardubic se porvali i brankáři

Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...

Drsný sever, drsná hokejová rvačka. A v hlavní roli gólmani. Nedělní magnet první ligy mezi Litoměřicemi a béčkem Pardubic vyvrcholil divokou hromadnou bitkou, pustili se do sebe i brankáři, domácí...

16. listopadu 2026  10:50

Narozen v pátek 13. Boxerská legenda Bytyqi porodila chlapečka Bruna

Fabiana Richter, dříve Bytyqi, se svým manželem a prvorozeným synem Brunem.

Přelomový rok 2026 završila nejúspěšnější boxerka české historie Fabiana Bytyqi Richter šťastnou rodinnou událostí. V pátek 13. listopadu porodila chlapečka, kterému s manželem dali jméno Bruno. Ve...

16. listopadu 2026

Stříšková: Měly krev v očích, chtěly nás sežrat. A my byly ustrašené holčičky

Viktorie Knedlová vlevo srazila k zemi Fanni Horváthovou.

Kdo se bojí, nesmí do Evropy. Když házenkářkám Mostu určil los za soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy věhlasný maďarský tým Ostřihom, bylo jasné, že kuráž bude jednou z hlavních podmínek...

15. listopadu 2026  18:33

Špunti na hokeji: Pirátům nakreslili dres, moderovali, točili a zápas rozzářili

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...

Děti, kam se podíváš. Na ledě, za mikrofonem i kamerou, v režii, v hledišti. Hokejoví Piráti z Chomutova věnovali sobotní prvoligový zápas se Sokolovem malým a mladým. A první ročník akce Děti dětem...

15. listopadu 2026  13:51

Developer mění továrnu u hranic na industriální byty. Přidá patro, nechá komín

Takto má po proměně vypadat bývalá textilní továrna průmyslníka Johanna Hackla...

Desítky let pustla, teď z bývalé textilní továrny průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na Chomutovsku vzniká elegantní bytový dům. Objektu z 19. století ponechali architekti industriální...

15. listopadu 2026  8:19

Z bílého pláště do dresu Litvínova. Medik Kysela, syn legendy: Splnil jsem si sen

Premiéru si odbyl Vojtěch Kysela.

Další z rodu Kyselů na extraligové scéně - po Ing. Robertu Kyselovi budoucí MUDr. Vojtěch Kysela. Syn hokejové legendy a lékařský student poskytl oslabenému Litvínovu první pomoc. A navzdory páteční...

14. listopadu 2026  9:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Nádhera, kterou rozkopou. Na obří opravu katedrály může přispět každý

Dómské náměstí s katedrálou svatého Štěpána v Litoměřicích.

Dveře barokní katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích se v neděli na dva roky uzavřou. Chrámové ticho vystřídá cinkot zednických kladívek a majestátní zvuk varhan nahradí lomoz sbíječek. Katedrální...

14. listopadu 2026  8:35

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.