Místo jednoho milionu jen sto tisíc korun. Spoluzakladatel sbírky Drony Nemesis Jan Veverka u Okresního soudu v Lounech nečekaně slevil ze svých finančních nároků v žalobě na ochranu osobnosti proti poslanci Pavlu Růžičkovi (ANO). Pondělní jednání navíc přineslo ostrou výpověď exministryně obrany Jany Černochové (ODS), která zkritizovala těsné vazby mezi Veverkou a někdejším náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.
Veverka poslance Růžičku zažaloval mimo jiné kvůli jeho výrokům v debatě Za pět minut dvanáct na TV Nova, které pronesl loni v březnu. Poslanec v ní upozornil na majetkové vazby vojáků na Veverkovy společnosti a celý vztah označil za „šílené propojení“ s armádou a projektem Drony Nemesis.
Nevím, jak by mi média odpustila, kdybych bydlela u nějakého zbrojaře.