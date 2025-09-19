Čtyřiašedesátiletý Vocásek je za mřížemi už přes 38 let. O podmínečné propuštění usiloval v minulosti již několikrát. Trest si nyní odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho aktuální žádostí zabývá soud v Mostě.
Senát, který o věci rozhoduje, si v uplynulých měsících vyžádal znalecké posudky. Oslovení odborníci z oboru klinická psychologie uvedli, že Vocásek nyní není pro společnost nebezpečný. Podle nich se ve vězení změnil a riziko recidivy je výrazně „poníženo“.
|
Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje
„Spouštěčem dřívějšího chování bylo užívání alkoholu. Posuzovaný opakuje, že se alkoholu nedotkne. Má velkou motivaci nepít, aby se nedostal zpátky do vězení,“ řekl jeden ze znalců s tím, že Vocásek trpí vrozenou poruchou intelektu, kdy se jeho úroveň pohybuje v pásu podprůměru, na hranici lehké mentální retardace.
|
Má IQ 77, po brutálních vraždách se z něj stal věřící. Kdo je vrah Vocásek
Za Vocáska se zaručil spolek Oikia. Spolupracuje s ním již dva roky a má v plánu v tom pokračovat. U soudu promluvila i žena, členka církve adventistů, jež působí jako dobrovolnice ve věznici a s odsouzeným se zná sedm let. Uvedla, že Vocáskovi zajistí bydlení.
Sám Vocásek ve své výpovědi řekl, že ví, jak špatně se choval. „Chci jít další cestou s láskou. Už ve mně žádná agrese není. Vím, že se budu chovat dobře, protože vím, co mě čeká a co jsem provedl. Vím, co jsem udělal, ale nejde to vrátit. Byl bych nyní třeba schopen pucovat ulice, byl bych prospěšný pro společnost.“
|
Má IQ 77, po brutálních vraždách se z něj stal věřící. Kdo je vrah Vocásek
Doplnil, že „byl lump a nehorázný člověk“.
Věznice ho ve svém posudku označila za nekonfliktního a vzorně se chovajícího mnohokrát odměněného odsouzeného, který navštěvuje zahradnický kroužek. Za mřížemi se stal praktikujícím katolíkem.
Proti Vocáskově propuštění se postavila státní zástupkyně. Řekla, že prokázané polepšení považuje za sporné. Podle ní převažuje riziko selhání v běžném životě. Připomněla bezcitnost Vocáskových činů. „Lituje jen sám sebe. Pozůstalým se nikdy neomluvil, nijak své činy finančně nekompenzoval,“ podotkla Dagmar Bušovská.
|
17. září 2025
Pokud by k propuštění Vocáska došlo, byl by hned převezen do probačního domu, kde pak má strávit půl roku pod stálým dohledem pracovníků, kteří odsouzeným pomáhají s návratem do běžného života.
Ať soud rozhodne jakkoli, verdikt zřejmě nebude hned pravomocný. Státní zástupkyně i Vocáskův obhájce, který propuštění navrhuje, jsou připraveni podat stížnost.
Bodání šroubovákem, bití kladivem
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou.
První vraždy se dopustil 1. ledna 1987. V Praze tehdy ubil kladivem a ubodal šroubovákem nevidomého muže, údajně veksláka, s nímž se předtím pohádal. K bití použil i pivní půllitr.
V dubnu téhož roku pak nožem ubodal seniora, kterého předtím potkal náhodou v restauraci. Mělo se jednat o alkoholika, jenž po zavírací době pozval Vocáska k sobě na ubytovnu. Slíbil prý Vocáskovi, že na místě bude několik žen, protože tam ale nikdo nebyl, chtěl Vocásek odejít, v čemž mu chtěl muž zabránit. Vocásek ho následně ubodal.
Později vyšlo najevo, že už v roce 1984 málem zavraždil staršího muže.