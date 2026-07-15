Obžalovanému Milanu M. za čin hrozilo až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Případ se stal letos v lednu. Muže vykázali z azylového domu v Žatci, protože porušil pravidla. Poté se opil a znovu se snažil v azylovém domě ubytovat, což mu personál neumožnil.
Následně začal shánět nůž po zastavárnách. Pracovník jednoho z bazarů ho navedl ke kuchyňským nožům. Obžalovaný mu řekl, že potřebuje speciálnější nůž, protože navštívil azylový dům, který „potřebuje vyhladit nebo vyčistit“.
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Azylový dům potřebuje vyhladit. Muž sháněl speciální nůž, soudí ho za přípravu vražd
Žalobce Vladimír Jan uvedl, že se obžalovaný skutku nedopustil, protože svědek jeho jednání nahlásil a policie obžalovaného zadržela.
Obžalovaný při přípravném řízení tvrdil, že má schizofrenii a byl několikrát hospitalizovaný na psychiatrii. Snahu o zakoupení nože zdůvodnil tím, že ho chtěli napadnout jiní obyvatelé azylového domu. Doplnil, že si nevzpomíná, že by někomu vyhrožoval ublížením.
Muž přiznal, že sháněl nůž, a zdůvodnil to tím, že chtěl, aby někdo zavolal policii.