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Plánoval masakr v žateckém azylovém domě, řekl soud. Muži uložil deset let

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  13:38

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Ústecký krajský soud se začal zabývat případem přípravy vraždy, za kterou pachateli hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. (10. července 2026) | foto: ČTK

Krajský soud v Ústí nad Labem uložil ve středu deset let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou muži, který byl obžalován za přípravu několikanásobné vraždy v azylovém domě v Žatci. Rozhodnutí není pravomocné.

Obžalovanému Milanu M. za čin hrozilo až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Případ se stal letos v lednu. Muže vykázali z azylového domu v Žatci, protože porušil pravidla. Poté se opil a znovu se snažil v azylovém domě ubytovat, což mu personál neumožnil.

Následně začal shánět nůž po zastavárnách. Pracovník jednoho z bazarů ho navedl ke kuchyňským nožům. Obžalovaný mu řekl, že potřebuje speciálnější nůž, protože navštívil azylový dům, který „potřebuje vyhladit nebo vyčistit“.

Azylový dům potřebuje vyhladit. Muž sháněl speciální nůž, soudí ho za přípravu vražd

Žalobce Vladimír Jan uvedl, že se obžalovaný skutku nedopustil, protože svědek jeho jednání nahlásil a policie obžalovaného zadržela.

Obžalovaný při přípravném řízení tvrdil, že má schizofrenii a byl několikrát hospitalizovaný na psychiatrii. Snahu o zakoupení nože zdůvodnil tím, že ho chtěli napadnout jiní obyvatelé azylového domu. Doplnil, že si nevzpomíná, že by někomu vyhrožoval ublížením.

Muž přiznal, že sháněl nůž, a zdůvodnil to tím, že chtěl, aby někdo zavolal policii.

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