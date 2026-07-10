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Azylový dům potřebuje vyhladit. Muž sháněl speciální nůž, soudí ho za přípravu vražd

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  14:48

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Ústecký krajský soud se začal zabývat případem přípravy vraždy, za kterou pachateli hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. (10. července 2026) | foto: ČTK

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat přípravou několikanásobné vraždy v Žatci. Obžalovanému hrozí trest až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Muž dnes působil před soudem zmateně, na některé dotazy soudce nedokázal odpovědět. V pondělí chce soud vyslechnout znalce.

Případ se stal letos v lednu. Muže vykázali z azylového domu v Žatci, protože porušil pravidla. Poté se opil a znovu se snažil v azylovém domě ubytovat, což mu personál neumožnil.

Následně začal podle obžaloby shánět v zastavárnách nůž. Pracovník jednoho z bazarů ho navedl ke kuchyňským nožům. Obžalovaný mu řekl, že potřebuje speciálnější nůž, protože navštívil azylový dům, který „potřebuje vyhladit nebo vyčistit“.

Žalobce Vladimír Jan uvedl, že se obžalovaný skutku nedopustil, protože svědek jeho jednání nahlásil a policie obžalovaného zadržela.

Ústecký krajský soud se začal zabývat případem přípravy vraždy, za kterou pachateli hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. (10. července 2026)

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Obžalovaný dnes nedokázal na některé dotazy soudu odpovědět. Na dotaz, kde byl zaměstnaný po škole, soudci odpověděl, že si to může zjistit. Soudce musel obžalovaného opakovaně napomínat, protože mu skákal do řeči, a pohrozil mu vykázáním ze soudní síně.

Na otázku, jestli byl v minulosti trestaný, obžalovaný uvedl, že byl, ale měl těžké halucinace. „Jsem měl zatmění před očima, jinak bych to nikdy neudělal,“ řekl. Skutek, pro který byl trestaný, popsat nedokázal, ale řekl, že se pokoušel několikrát zabít, že chce eutanázii nebo aby ho zastřelili.

Soudce nakonec přistoupil ke čtení výpovědi z přípravného řízení. Obžalovaný tehdy tvrdil, že má schizofrenii a byl několikrát hospitalizovaný na psychiatrii.

Snahu o zakoupení nože zdůvodnil tím, že ho chtěli napadnout jiní obyvatelé azylového domu. Doplnil, že si nevzpomíná na to, že by někomu vyhrožoval ublížením. Muž přiznal, že sháněl nůž, a zdůvodnil to tím, že chtěl, aby někdo zavolal policii.

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