Když pracoval u policie, vzal úplatek. Dostal podmínku a pokutu 40 tisíc

Když se Tomáš Pasecký, v té době civilní policejní zaměstnanec, 2. února 2018 odpoledne chystal odjet od benzinky v ústecké Neštěmické ulici, přistoupili k němu příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů a okamžitě ho zadrželi.

Jen o chvíli dříve převzal osm tisíc korun od jiného muže. Právě ten o setkání policii dopředu informoval a na schůzku přijel napojený na mikrofon. Pasecký totiž muže podle obžaloby několik měsíců vydíral a chtěl úplatek.

Bývalému investičnímu referentovi odboru správy majetku krajského policejního ředitelství za to nyní ústecký okresní soud uložil 30měsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let a pokutu 40 tisíc.

„Trestnou činností obžalovaného byl dotčen celospolečenský zájem na řádném, nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu, v neposlední řadě též zájem na svobodném rozhodování člověka,“ napsal soudce Pavel Kuděla do rozsudku, který má redakce MF DNES k dispozici.

Zmíněný muž, jenž Paseckého pomohl vlákat do pasti, pracoval ve firmě, která měla na starosti modernizaci výtahu v policejní budově v Mostě. Pasecký se s ním podle rozsudku poprvé spojil v říjnu 2017 a od té doby si mu osobně či telefonicky opakovaně říkal o peníze.

Za ně mu údajně sliboval snížení pokuty za nedodržení termínu předání zakázky a jindy zase vyhrožoval, že jinak už si firma u dalších veřejných zakázek u policie ani neškrtne.

V prvním případě si, jak stojí v rozsudku, řekl o osm tisíc. „Požadovaná částka mu měla být poskytnuta tak, že by firma uhradila faktury za nákup nářadí pro jeho osobní potřebu,“ stojí v dokumentu s tím, že následně sumu navýšil o 10 tisíc s odůvodněním, že kromě nářadí potřebuje i peníze na porouchaný mrazák, a chce hotovost.

Na poslední schůzce, kde došlo k předání peněz, si pak druhému muži prý řekl o nižší sumu s dovětkem, že mrazák už neřeší.

4. listopadu 2019

Pasecký vinu vždy odmítal. Debatu o nářadí připustil, ovšem popsal ji jinak.

„Bavili jsme se spolu i o osobních věcech a jeho zajímalo, co dělám ve volnu. Já mu řekl, že mám rodinu a moc mi ho tak nezbývá. Že maximálně něco kutím. On mi proto nabídl, že mi může sehnat nářadí na firmu, abych nemusel platit DPH. A já na to bohužel kývl,“ vypověděl dříve s tím, že zaplatit nářadí měla firma a on jí měl dát peníze dodatečně. Na mrazák prý řeč vůbec nepřišla.

Na zmíněné benzince během poslední schůzky pak prý chtěl řešit nedodělky na výtahu, když v tom najednou druhý muž vyndal osm tisíc a podal mu je. „Já je bohužel vzal. Nevěděl jsem, co je to za částku,“ uvedl obžalovaný.

Soud se ale na základě důkazů ztotožnil s obžalobou. Případ ovšem zatím nekončí. Kvůli odvolání Paseckého se jím bude zabývat krajský soud.