V případu utýraných krav svádí souzený majitel vinu na podřízeného i krkavce

Podle obžaloby firma a muži chovali zvířata v hospodářském areálu v Měděnci v nevhodných podmínkách, v důsledku čehož hromadně hynuly krávy, problém byl s nenarozenými telaty, zvířata trpěla podvýživou.

„Neměla dostatek krmiva a tekutin. Nemocným zvířatům nezajistili dostatečnou veterinární péči. Obžalovaní je vystavili nepřiměřenému utrpení, zvířata byla podvyživená a trpěla bolestí,“ řekl státní zástupce Tomáš Skála.

Že není chov v pořádku, krajští veterináři zjistili poté, co se v kafilerii v Podbořanech objevilo překvapivě mnoho mrtvých krav z Měděnce. Podle obžaloby šlo v průběhu roku 2022 o 293 kusů skotu různého stáří, do května 2023 pak o dalších 53 kusů. Krajská veterinární správa nechala několik desítek kusů zvířat pitvat a zjistila tak přesně jejich stav.

Uhynulé krávy, jalovice a býci byli podle spisu vyhublí, ve střevech neměli žádné zbytky potravy, trpěli různými nemocemi. Mezi kadavery byla i jalovice s uvázlým teletem v porodních cestách, což svědčí o tom, že jí nebyla poskytnuta žádná odborná péče během porodu.

Firma se označovala za ekologickou

Společnost za pochybení dostala od krajské veterinární správy pokuty v celkové výši přes 570 tisíc korun. Firma také přišla o status „ekologická“ a také o státní dotace v řádu milionů korun.

Třiasedmdesátiletý jednatel František Horn vinu před soudem odmítl s tím, že za péči o zvířata byl zodpovědný jeho zaměstnanec Antonín Hajzler. Ten se dnešního jednání neúčastnil.

„Jediná chyba, kterou jsem udělal, bylo, že jsem pana Hajzlera přijal na pozici zootechnika a nepoznal jsem, že lhal o svých zkušenostech,“ prohlásil Horn.

O tom, co se v chovu dělo, prý dlouho nevěděl. „Jsem ekonom, dobytku tolik nerozumím, na to mám zaměstnance, kteří se o stádo starají. Zoolog mě po celou dobu ujišťoval, že je vše v pořádku. Nechápu, proč to dopustil. Chov měl zajištěný dostatek krmiva,“ uvedl.

O problémech se prý dozvěděl od jednoho zaměstnance až na podzim roku 2021. Hajzlera propustil a přijal nového zootechnika.

„Ihned jsme začali vše v chovu napravovat. Bohužel i poté v důsledku jakési setrvačnosti docházelo k dalším úmrtím zvířat. V květnu 2022 už bylo vše v pořádku. Celé mě to mrzí,“ vypověděl s tím, že na Měděnec na kontroly jezdil, ale mezi dobytek nechodil.

Na otázky soudu pak odmítl odpovědět. Soudce proto přečetl jeho výpověď z přípravného řízení. Tehdy přičetl úmrtí zvířat krkavcům, kteří stádo napadali. Ekochov CMN má hospodářství i v Petlerech a Nepomyšli. Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat i v dalších měsících.