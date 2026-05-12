To dělá každý táta, bagatelizoval otčím u soudu surové bití chlapce. Vinu necítí

Miroslava Strnadová
  15:14
Necítím se být vinen, prohlásil v úterý před lounským okresním soudem Zdeněk M., který spolu se svou bývalou partnerkou Kristýnou H. čelí obžalobě z brutálního týrání dnes čtyřletého chlapce. Za týrání svěřené osoby hrozí čtyřiadvacetileté matce a osmadvacetiletému otčímovi až osmileté vězení.
Otčím dnes čtyřletého chlapce je obžalován ze zločinu týrání svěřené osoby ve spolupachatelství. Za týrání nevlastního syna mu hrozí osm let, sám vinu necítí. (12. května 2026)

Zdeněk M. přiznal, že chlapce fyzicky trestal, odmítl však, že by šlo o týrání. „Dal jsem mu přes pr..l, když zlobil. Nebo dostal pohlavek, to dělá každý táta,“ tvrdil muž, který je v současné době bez domova.

Podle obžaloby však chlapec na Lounsku zažíval v rodině od srpna 2023 do loňského dubna peklo. Dvojice měla dítě surově bít, a to až do té míry, že mu zlomili ruku a několik žeber. Oslovovali ho vulgárními nadávkami. Trýznění skončilo hospitalizací hocha v nemocnici, odkud putoval do Klokánku. V náhradní péči skončily i další dvě děti partnerů.

Synovi zlámali žebra, viní žalobce rodiče. Otec zmizel, matka čeká čtvrté dítě

Jak chlapec ke zlomeninám přišel, nedokázal obžalovaný před soudem vysvětlit. Vypověděl, že syna bila vařečkou jeho matka a že na děti vulgárně řvala často. Jeho výpověď kontrastovala s dřívější výpovědí obžalované. Ta za agresora označila právě obžalovaného a že se ho ona i děti bály.

Soud četl i několik výpovědí známých a příbuzných obžalovaných. Z nich vyplynulo, že hrubě se ke chlapci i dalším dětem chovali oba.

Otčím dnes čtyřletého chlapce je obžalován ze zločinu týrání svěřené osoby ve spolupachatelství. Za týrání nevlastního syna mu hrozí osm let, sám vinu necítí. (12. května 2026)

Před soudem vypovídala pěstounka, která má týraného chlapce v péči od loňského července. Podle jejího svědectví se hoch i rok po odebrání z rodiny vrací ve vývoji zpět a bojuje se stavy úzkosti.

„Když jsem ho přebírala, byl v hrozném stavu. Vadily mu prudké pohyby, schovával se. Zpočátku mě od sebe odháněl a říkal, že mě zabije. Mluvil velmi vulgárně. Trvalo to čtyři měsíce, než se to trochu zlepšilo,“ popsala s tím, že dítě se ve vývoji vracelo do batolecího věku – začalo se znovu počurávat a vyžadovalo krmení, i když se jinak umělo najíst samo.

Soud jednání odročil na 14. července.

