To dělá každý táta, bagatelizoval otčím u soudu surové bití chlapce. Vinu necítí

Zdeněk M. přiznal, že chlapce fyzicky trestal, odmítl však, že by šlo o týrání. „Dal jsem mu přes pr..l, když zlobil. Nebo dostal pohlavek, to dělá každý táta,“ tvrdil muž, který je v současné době bez domova.
Podle obžaloby však chlapec na Lounsku zažíval v rodině od srpna 2023 do loňského dubna peklo. Dvojice měla dítě surově bít, a to až do té míry, že mu zlomili ruku a několik žeber. Oslovovali ho vulgárními nadávkami. Trýznění skončilo hospitalizací hocha v nemocnici, odkud putoval do Klokánku. V náhradní péči skončily i další dvě děti partnerů.
Jak chlapec ke zlomeninám přišel, nedokázal obžalovaný před soudem vysvětlit. Vypověděl, že syna bila vařečkou jeho matka a že na děti vulgárně řvala často. Jeho výpověď kontrastovala s dřívější výpovědí obžalované. Ta za agresora označila právě obžalovaného a že se ho ona i děti bály.
Soud četl i několik výpovědí známých a příbuzných obžalovaných. Z nich vyplynulo, že hrubě se ke chlapci i dalším dětem chovali oba.
Před soudem vypovídala pěstounka, která má týraného chlapce v péči od loňského července. Podle jejího svědectví se hoch i rok po odebrání z rodiny vrací ve vývoji zpět a bojuje se stavy úzkosti.
„Když jsem ho přebírala, byl v hrozném stavu. Vadily mu prudké pohyby, schovával se. Zpočátku mě od sebe odháněl a říkal, že mě zabije. Mluvil velmi vulgárně. Trvalo to čtyři měsíce, než se to trochu zlepšilo,“ popsala s tím, že dítě se ve vývoji vracelo do batolecího věku – začalo se znovu počurávat a vyžadovalo krmení, i když se jinak umělo najíst samo.
Soud jednání odročil na 14. července.