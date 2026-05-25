Trest za manipulace se zakázkami. Exředitel správy silnic zaplatí 850 tisíc

Autor: ,
  16:47
Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem ústecké krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. K trestné činnosti doznal, zaplatit musí 850 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Policie Tačnera zadržela v srpnu 2024 spolu tehdejším primátorem Chomutova Markem Hrabáčem (zvoleným za ANO) a dalšími.
Libor Tačner (vpravo), obviněný v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (zvolený za ANO), se radí s obhájcem v soudní síni Okresního soudu v Teplicích, kde probíhalo jednání o dohodě o vině a trestu. (25. května 2026) | foto: ČTK

Vyšetřování rozsáhlé kauzy se chýlí ke konci, trestnímu stíhání čelí 20 lidí a osm firem, jeden z obviněných už dříve přistoupil na dohodu o vině a trestu.

Dohodu s Tačnerem uzavřel státní zástupce Jan Svoboda v říjnu 2025. V návrhu byl peněžitý trest 650 tisíc korun. S tím nesouhlasila soudkyně Dana Kolářová, částka byla podle ní příliš nízká. Na místě proto vznikla nová dohoda, ve které se zvýšil peněžitý trest na 850 tisíc korun. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky Tačnerovi hrozil až osmiletý trest vězení.

Kauza chomutovského exprimátora bobtná, policie obvinila další lidi a firmy

Tačner byl podle soudu členem organizované skupiny společně s Hrabáčem, Ladislavem Šmucrem, který zastupoval několik firem, a dalšími. Neformální společenství vytvořilo systém, v němž poskytovali majetkové a jiné výhody několika firmám. Výše trestu odpovídá podle státního zástupce roli Tačnera ve skupině, nebyl hlavním hybatelem trestné činnosti.

„Spíš plnil pokyny jiných,“ uvedl Svoboda. Soud zohlednil také plné doznání obviněného, dosavadní trestní bezúhonnost i to, že byl zhruba jeden a půl měsíce ve vazbě. Po zatčení policie zajistila u Tačnera milion korun, peníze na zaplacení tak podle soudu jsou.

Bývalý ředitel s novináři mluvit nechtěl. Práva na odvolání se vzdal stejně jako státní zástupce. U soudu řekl, že na poloviční úvazek pracuje ve správě a údržbě silnic, vykonává administrativní činnost, a trénuje tenis. Ředitelem krajské správy a údržby silnic byl od roku 2017. V krajské příspěvkové organizaci pracoval na různých pozicích 35 let. Radní kraje ho odvolali z funkce ředitele po zveřejnění případu.

Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024. Hrabáč, který byl krajským radním pro dopravu, byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a vyloučilo ze strany. Hrozí mu až 12 let vězení.

Bývalý šéf ústeckých silničářů je venku z vazby, exprimátor Hrabáč v ní zůstává

Obvinění jsou stíháni kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Ne všichni jsou obvinění ze všech trestných činů.

Rozsáhlé vyšetřování se chýlí ke konci, řekl v pondělí novinářům Svoboda. „Ve hře jsou další dohody o vině a trestu,“ uvedl. Řada podnikatelů a společností se zapojila do trestné činnosti okrajovým způsobem. „V některých zakázkách dělali křoví,“ řekl státní zástupce.

