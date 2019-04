Soudce Berka nastoupil do vězení, doma byl patnáct let za půlku platu

„Funkce soudce Jiřímu Berkovi zanikla dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl odsouzen. Po celou dobu, kdy nesoudil, pobíral polovinu svého platu,“ potvrdila mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová.

Soud se táhl tak dlouho, že kvůli tomu odvolací olomoucký vrchní soud Berkovi nakonec i snížil trest z původních osmi a půl roku vězení na sedm let (viz Soud snížil trest soudci Berkovi na sedm let, kvůli délce procesu).

Soudce Berka koncem března 2003 na základě padělaných dokumentů náhle poslal do konkurzu Union banku. Padělané dokumenty bance jednak daly jiné jméno a jednak ji papírově přestěhovaly z Ostravy do Mostu.

Neobvyklou rychlostí jednání se zabývala kontrola, kterou na místo poslal ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Berka pak konkurz sám po čtyřech dnech zastavil.

Policie Berku obvinila z toho, že svou pravomoc vykonával protizákonně a svým činem způsobil zvlášť závažný následek či značnou škodu. Rychetský ho zprostil výkonu funkce a soud jej 17. dubna poslal do vazby.

Berka a spol. způsobili škodu 264 milionů korun

K Union bance při vyšetřování přibylo obvinění za zmanipulování dalších konkurzů, celkem šlo o deset firem. Podle obžaloby způsobil Berka a skupina lidí kolem něho na základě zfalšovaných konkurzů škodu 264 milionů korun.

Původně se obžaloba týkala 12 lidí, po amnestii Václava Klause jich zůstalo devět.

Ze všech obžalovaných si Berka odpyká nejvyšší trest. Insolvenčnímu správci Danielu Thonatovi soud uložil pět let vězení, znalec Martin Jurenka si odpyká šest let, insolvenční správce Petr Tuhý pět let a deset měsíců. Z dalších obžalovaných zůstane ve vězení Libor Kindl čtyři roky, pět let dostali Miroslava Melicharová a Karel Melichar. Znalec Pavel Hlavatý a Vladimír Šiša odešli od soudu s dvouletou podmínkou.

Všichni mají zákaz činnosti a Berkovi, Thonatovi, Tuhému a Miroslavě a Karlovi Melicharovým propadl majetek.

Trest dostali za zneužití pravomoci veřejného činitele, účast na zločinném spolčení, poškození věřitele, porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo kvůli nepravdivému znaleckému posudku.