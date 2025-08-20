Každý den zabiju policajta, hrozil muž na tísňové lince. Jde za to do vězení

  11:27
Okresní soud v Teplicích poslal do vězení muže, jenž na začátku roku po zavolání na tísňovou linku vyhrožoval, že každý den zabije policistu, pokud nebude přepojený na konkrétní vyšetřovatelku. O dva dny dřív navíc na ulici verbálně i fyzicky napadl policejní hlídku. Za svoje počínání dostal 14 měsíců.
„Dožadoval se spojení s policistkou, která údajně vyšetřuje případ týkající se jeho dcery, s tím, že pokud mu nebude vyhověno, zabije každý den jednoho zkorumpovaného policistu, přičemž nereagoval na vysvětlení operačního důstojníka, že toto není možné, že policistka není v zaměstnání a že se tímto dopouští protiprávního jednání,“ píše se v rozsudku.

Dvaačtyřicetiletý muž ve vyhrůžkách neustal. Místo toho ještě začal přidávat dovětek, že „v Teplicích budou mít velkej problém“. O chvíli později ho policie zadržela. Byl opilý. Poté putoval do vazby.

V minulosti muž obdobně vyhrožoval soudci. A co víc, dva dny před telefonátem na tísňovou linku napadl hlídku, která přijela řešit „jeho předchozí přestupkové jednání“, jak stojí v rozsudku.

Přítomné policisty nejprve zasypal nejhrubšími nadávkami s tím, že „všechny seřeže a svlíkne z uniformy“. Následně jednoho z policistů praštil dlaní do obličeje. U sebe měl v tu chvíli i teleskopický obušek a nůž.

Soud muže uznal vinným z vydírání, výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Čtrnáctiměsíční trest odnětí svobody je pravomocný. Muž se proto okamžitě „přestěhoval“ z vazby do výkonu trestu. Pobyt tam si podle všeho prodlouží, protože skutky spáchal v době, kdy se na svobodě nacházel jen díky předchozímu podmíněnému propuštění z káznice.

