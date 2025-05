Na ubytovně bodl krajana do hrudníku, za vraždu dostal Moldavan jedenáct let

Událost se stala loni v polovině června ve čtvrti Předlice. Muži ten den společně popíjeli. Kolem poledne šli do obchodu. „Koupili jsme si nějaké potraviny, lahev vína, pivo a pak jsme se bavili, pili až do večera, pak jsme šli opět do obchodu,“ uvedl dvaapadesátiletý Ion Chihai.

Koupili si pivo, vypili ho a obžalovaný šel podle svých slov spát. Uvedl, že se v noci probudil, šel na záchod a umýt si obličej. V tu chvíli se tam objevil Ukrajinec z ubytovny a spolu odešli do pokoje, kde ležel mrtvý pětačtyřicetiletý muž, vypověděl. S Ukrajincem a dalšími muži z ubytovny počkali na příjezd policie.

Žalobce Vladimír Jan uvedl, že ve stavu opilosti z přesně neznámé příčiny s cílem usmrtit Chihai nožem bodl spolubydlícího do hrudníku. Obžalovaný to odmítl. Pod nehty zemřelého bylo DNA obžalovaného. Chihai to vysvětlil tím, že při cestě do obchodu spadl a spolubydlící mu pomáhal se zvednout. Při pádu se zranil a tekla mu krev. DNA obžalovaného byla také na noži, který označili policisté za vražednou zbraň. Nůž našli v koši. Chihai k tomu řekl, že nožem společně krájeli nakoupené potraviny.

Obžalovaný nemá povolení k pobytu v Česku ani pracovní povolení.

Psychiatr u soudu řekl, že nezjistil u muže žádnou závažnou duševní poruchu. V době činu byl lehce opilý, měl 1,8 promile alkoholu v dechu. Jeho ovládací schopnosti byly nepodstatně snížené. Podle psychiatra je obžalovaný závislý na alkoholu, proto doporučil protialkoholní léčbu ústavní formou, o jejímž uložení dnes soud také rozhodl. Podle psychiatra není možné, že by si na událost nepamatoval, musel by vypít víc alkoholu.

Ani psycholožka žádné duševní poruchy nezjistila, motivací k činu mohla podle ní být nedostatečná adaptace na prostředí a vliv alkoholu.