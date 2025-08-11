Jsem pitomec, řekl účetní. Prosázel miliony ze soudní kasy, vězení má téměř jisté

Miroslava Strnadová
  14:14
Na šest a půl roku poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce, jenž podle obžaloby zpronevěřil z účtu soudu přes 16 milionů korun. V Ústí o případu rozhodovali už podruhé, poprvé tamní senát uložil obžalovanému sedm let. Dnešní verdikt zatím není pravomocný.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ve prospěch obžalovaného hovoří prohlášení viny, nicméně s ohledem na dobu, po kterou odčerpával finanční prostředky a na výši škody, ho nelze přeceňovat,“ uvedla předsedkyně senátu Vladimíra Kodatová.

Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
5 fotografií

Pelcovi hrozilo až deset let. Senát ale bral v úvahu i délku trestního řízení. Oproti původnímu verdiktu trest vězení o půl roku zkrátil, když zohlednil skutečnost, že první rozsudek zrušil pražský vrchní soud kvůli procesní chybě, za kterou Pelc nemohl.

Vedle odnětí svobody soud muži nyní uložil také sedmiletý zákaz činnosti v oboru účetnictví a nařídil mu uhradit škodu. Zajištěné peníze z Pelcova účtu, peníze za prodej jeho automobilu a z účtu jeho manželky propadnou státu.

Dnešní rozsudek nicméně není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.

Stejně jako u původního hlavního líčení Pelc i tentokrát uvedl, že peníze prosázel. „Je to pro mě velmi těžká situace. S odstupem času mám pocit, že to, co je uvedeno v obžalobě, je o úplně jiném člověku. Selhal jsem, zklamal jsem své blízké a bývalé kolegy. Udělal jsem špatné rozhodnutí a zvolil jsem stupidní řešení,“ uvedl Pelc při zhruba 45minutové výpovědi s tím, že se do všeho pořád víc a víc zamotával.

Z účtu Okresního soudu v Lounech převáděl různé sumy zhruba čtyři a půl roku. Provedl přes 700 transakcí, přičemž zneužil přihlašovací údaje a certifikáty, k nimž měl díky své pozici přístup.

Obhájce: Dlouhý trest nikomu nepomůže

Na dotaz předsedkyně senátu, zda někdy na účet soudu nějaké peníze, které se mu podařilo vyhrát při sázení, vrátil, uvedl že ne, protože šlo jen o malé částky. „Jsem pitomec,“ podotkl nakonec Pelc. Soud žádal o shovívavost.

Stejně tak se vyjádřil i jeho obhájce Matouš Novosad. Zdůraznil mimo jiné, že jeho klient od začátku spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. „Když bude dlouho za mřížemi, nikomu to nepomůže,“ řekl Novosad s tím, že pobyt jeho klienta ve vězení bude akorát stát daňové poplatníky další peníze.

Za obecní miliony měla účetní luxusní auta a dovolené, dostala 6,5 roku

Pelc je od loňského zadržení vedený v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný. Na dotaz soudu, co celé dny dělá, uvedl, že pomáhá v domácnosti. Najít si práci prý nemůže, protože žije na malém městě a nikdo ho zaměstnat nechce. Problém je prý i nejistota, jak trestní řízení dopadne. „Pro možné zaměstnavatele je to problém,“ řekl.

Pelcova matka už okresnímu soudu v mezidobí uhradila 120 tisíc korun. Obžalovaný uvedl, že část peněz byla od něj.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přejmenujme Ústecký kraj, vyzývá starosta kvůli lepší image. Vymyslel i nový název

S návrhem na přejmenování Ústeckého kraje přišel starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu. Cílem je setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí,...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

„Můžeme do vlády nastoupit zítra a uděláme tam za měsíc víc, než oni za čtyři roky,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš ve středu v podvečer v Roudnici nad Labem. „Karel Havlíček už má sepsaných prvních...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Jsem pitomec, řekl účetní. Prosázel miliony ze soudní kasy, vězení má téměř jisté

Na šest a půl roku poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce, jenž podle obžaloby zpronevěřil z účtu soudu přes 16 milionů korun. V Ústí...

11. srpna 2025  14:14

Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější

Letos na podzim začnou v Ústí nad Labem stavbaři pracovat na zvýšení bezpečnosti čtyřproudé dopravní tepny u Masarykovy nemocnice. Město změny vyjdou zhruba na 65 milionů korun bez DPH. Součástí...

11. srpna 2025  7:04

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Jakub Lauko demonstroval sílu přátelství. Pět let tady už Ondřej Buchtela není, přesto pro svého kamaráda uspořádal sobotní benefici v Chomutově plnou hvězd. Reprezentant, který posílil Pardubice, si...

11. srpna 2025  6:26

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

10. srpna 2025  12:29

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

10. srpna 2025  10:50

Obytňák napěchovaný českou keramikou. Nizozemec přivezl muzeu 35letou sbírku

Krásně zbarvené a geometricky vyvedené keramické čajové soupravy, konvičky, hodiny či vázy si mohou prohlédnout návštěvníci teplického Regionálního muzea. Exponáty jsou součástí výstavy nazvané...

10. srpna 2025  8:45

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...

10. srpna 2025  7:48

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

Zatím nejlepší slávistický výkon v sezoně. Hlavně ve druhém poločase. Mistr fotbalové ligy ve 4. kole doma porazil Teplice 3:0, po gólu Lukáše Provoda se po přestávce krátce po sobě prosadili...

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  23:04

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

9. srpna 2025  21:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poškozené trakční vedení v Ústí zastavilo dopravu, stovky lidí museli evakuovat

V sobotu po 17. hodině se na hlavním nádraží v Ústí nad Labem při jízdě nákladního vlaku poškodil sběrač lokomotivy a následně i trakční vedení. Na místě uvízl mezinárodní expres Hungaria, z něhož...

9. srpna 2025  21:35

Ústí chystá návrat Nekoly. Bývalý reprezentační kouč má být Žabovým supervizorem

Volejbalové Ústí nad Labem chystá jeden velký návrat. Tým, který dvakrát za sebou bojoval o záchranu extraligy v baráži, chce angažovat Michala Nekolu, jenž tu v minulosti slavil dva tituly jako hráč...

9. srpna 2025  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.