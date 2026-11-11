„Jednání obžalovaných nedosáhlo takové míry společenské škodlivosti, aby bylo nutné uplatnit prostředky trestního práva,“ řekl soudce Okresního soudu v Lounech Martin Kredba.
Podle obžaloby se dvojice vychovatelek a vedoucí jeslí dopustily přečinu ohrožení výchovy dítěte. Podle spisu se ke svěřeným dětem nevhodně chovaly nejméně od roku 2018 do poloviny roku 2021.
Na praktiky policii upozornila jedna ze zaměstnankyň, která pořídila i zvukové záznamy. Podle spisu ženy měly batolata fackovat, pohlavkovat a tahat za uši a vlasy. Nechávaly je hodiny ve špinavých plenkách.
Zvukové nahrávky obhajoba označila za zmanipulované, aby co nejvíce poškodily její klientky.