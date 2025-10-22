Nesnáší dozorce a justici. Antipatie drží muže ve vězení, vyslechl si už 26. trest

„Dali mi bomby na obličej. Shodili mě na zem. Dusili mě na lehátku. Mlátili mě přes hubu. Čtvrt hodiny mě týrali.“ Takto popisoval chování „agresivních dozorců“ Jaroslav Bikár loni v květnu policistům ve vazební věznici v Teplicích. K údajnému konfliktu mělo dojít před ošetřovnou.
Dnes před okresním soudem už tak výmluvný nebyl. Přiznal, že dozorce obvinil nepravdivě. „Já to zkrátím, pane Čapku. Oba víme, jaký jsem, dál to rozebírat nebudu,“ uvedl směrem k soudci Miroslavu Čapkovi.
Muž má pověst vězně, který nesnáší uniformy a nerespektuje dozorce. Do jednací síně ho z bezpečnostních důvodů přivedla mimořádně početná eskorta šesti strážců. Želízka na rukou, nohou i poutací opasek mu nechali nasazené i během jednání – vyžadoval to ředitel věznice, kde si odpykává trest za jinou trestnou činnost. Bikár totiž nedávno napadl dozorce.
Státní zástupce Jakub Matocha Bikára obžaloval z přečinu křivého obvinění. „Obžalovaný si vymyslel historku o napadení, aby poškodil příslušníky Vězeňské služby v zaměstnání, kdy prohlásil, že je vysvleče z uniformy,“ uvedl žalobce s tím, že prošetřování Policií ČR i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dospělo k závěru, že jeho historka je smyšlená.
Soudce: Justici došla trpělivost
Soudce Miroslav Čapek za to muže odsoudil k souhrnnému trestu v délce čtyř let odnětí svobody. Bikár, který strávil ve vězení v souhrnu již 21 let, byl odsouzen pošestadvacáté. „Justici kvůli chování obžalovaného vůči dozorcům došla trpělivost. Trest čtyř let je zcela adekvátní,“ zdůvodnil výši trestu Čapek.
Jaroslav Bikár je v justičním prostředí znám jako problémová postava, která nerespektuje představitele státní moci. Mezi dozorci se ví, že je agresivní a vulgární. Soudce Čapek jeho charakter popsal slovy: „Pan obžalovaný za celou dobu své trestní kariéry neměl konflikty s osobami civilního charakteru. Ovšem na uniformu reaguje jako býk na rudý hadr.“
V minulosti například také poplival státní zástupkyni a soudkyni. Jednou zapálil matraci na cele, což si vyžádalo evakuaci vazební věznice.
Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný trest přijal. Lhůtu na odvolání si však ponechal státní zástupce.