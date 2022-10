Nebyl to trestný čin, řekl soud o pomazání památníku Rudé armády výkaly

Mareš se ke znečištění pomníku doznal s tím, že touto formou protestoval proti ruské agresi na Ukrajině.

„S výsledkem odvolacího soudu jsem spokojený, byť nevyhověl odvolání v plném rozsahu. Samozřejmě se budu bránit i u přestupkového řízení, ničeho společensky závažného jsem se nedopustil,“ uvedl muž.

Kromě pokuty v celkové výši 35 tisíc korun mu okresní soud dal za povinnost uhradit lounské radnici náklady za vyčištění pomníku ve výši necelé dva tisíce korun.

„Pokud by mi přišla faktura s uvedením, za co byla částka vynaložena, tak bych to uhradil. Nic mi nepřišlo,“ dodal Mareš.

Odvolací soud se sice ztotožnil s právním názorem okresního soudu, že jednání Mareše vykazuje znaky výtržnictví, ale už neakceptoval konstatování o dosahu společenské škodlivosti. Mareš znečistil výkaly od svého psa ruský nápis na památníku Rudé armády letos květnu, udělal to třikrát.

„Jednání obviněného, pro které je stíhán, nedosahuje potřebné míry společenské škodlivosti nezbytné pro uplatní trestní odpovědnosti. Jednání má sice charakter deliktu, nejde však o trestný čin, přičemž skutek by mohl být posouzen jako přestupek,“ uvedl předseda odvolacího senátu s tím, že nedošlo k poškození pomníku.

Ještě než se Mareš ke svéráznému způsobu protestu odhodlal, vyzval vedení lounské radnice, aby památník nějakým způsobem zakrylo, nebo udělalo nějakou jinou veřejnou akci k vyjádření nesouhlasu k válce na Ukrajině, což se ale nestalo.

Pomník je zařazen na seznam kulturních památek, což Mareš považuje za absurdní vzhledem k poselství, které představuje. Kromě znázornění rozměrného bronzového reliéfu postav je na něm v českém a ruském jazyce napsáno „Statečné Rudé armádě za osvobození města Loun 8. 5. 1945“. Současně jsou na něm symboly komunismu, překřížený srp a kladivo zasazené do pěticípé hvězdy.

„Nejde o symbol osvobození, ale okupace,“ tvrdí Mareš s tím, že by měl být pomník odstraněn a celé prostranství v blízkosti centra města upraveno.