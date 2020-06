Otčím dostal za vraždu batolete 22 let. Tloukl ho, kousal, pálil žehličkou

10:17 , aktualizováno 10:17

Pražský vrchní soud poslal na 22 let do vězení dvaadvacetiletého muže, který v Lounech utýral tříletého syna své tehdejší partnerky. Čin kvalifikoval jako vraždu. Rozsudek je pravomocný. Na krajském soudu původně muž dostal 16 let za těžké ublížení na zdraví.