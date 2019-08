Kauzu ekologické havárie v Bezděkově u Žatce brzdí změna soudce

Obžalovanými jsou společnost samotná a její dva někdejší představitelé. Spis leží na soudu od února, kdy bude otevřen, není zatím jasné. Soudce, který dostal případ na starost, totiž přešel od července na jeden z pražských soudů.

Hlavní líčení měl sice v plánu rozjet, ale když v dubnu v jednací síni účastníkům řízení oznámil, že odchází a kauzu tak určitě nestihne dokončit, obžalovaní se okamžitě vyjádřili, že po nástupu nového předsedy senátu nebudou souhlasit pouze se čtením podstatného obsahu protokolů o dosavadním průběhu hlavního líčení, ale budou požadovat, aby se konalo znovu od začátku, což jim zákon umožňuje.

Odcházejícímu soudci tak logicky přišlo zbytečné začít se případem zabývat a místo toho odročil začátek jeho projednávání na neurčito, ať přesný termín stanoví až jeho nástupce.

Obžalovaní, kterými jsou tehdejší předsedkyně představenstva firmy Femme a také její bývalý ředitel, nechávali podle spisu nejméně od září 2014 do srpna následujícího roku do areálu společnosti, která se odpadovým hospodářstvím zabývá, navážet jedovatý kapalný odpad, s nímž nakládali zcela v rozporu se zákonem, což mělo katastrofální důsledky pro okolní přírodu.

Odpady nechali vypouštět do jámy v nezpevněném terénu

„Vykoupené odpady nepředávali subjektům oprávněným k jejich likvidaci. Skutečný pohyb odpadů a nakládání s nimi zakrývali nezajištěním řádné evidence povinných dokladů,“ napsala do obžaloby státní zástupkyně Radka Pavlišová.

„Nebezpečné odpady nechali vypouštět do vykopané jámy v nezpevněném terénu a do retenční nádrže bez zabezpečení proti úniku do okolního prostředí. Došlo k úniku více než 500 tun odpadních vod obsahujících zvlášť nebezpečné látky, které jsou karcinogenní, velmi kyselé a obsahující celou škálu velmi škodlivých těžkých kovů,“ dodala Pavlišová.

Nebezpečné látky se podle obžaloby neblaze podepsaly na území o rozloze bezmála čtyřiceti tisíc metrů čtverečních v blízkosti řeky Ohře. Náklady na nápravu obžaloba odhadla na sto milionů korun.

Žena se navíc podle žalobkyně v souvislosti s ekologickou havárií pokusila spáchat pojistný podvod za skoro pět milionů korun.

Viníkům hrozí až pětiletý a až osmiletý trest

Muži hrozí až pětiletý trest, ženě pak maximálně osmiletý. S obžalovanými ani s žádným současným představitelem Femme se redakci nepodařilo spojit.

Roli poškozeného v případu zastává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem k již částečně rozběhnutému soudnímu jednání poskytla ohledně havárie jen velmi strohé vyjádření.

„Celé problematice jsme věnovali mimořádnou pozornost, na lokalitě probíhaly opakované a poměrně časté kontroly a situaci na místě jsme vyhodnotili jako velmi závažnou,“ řekla mluvčí ČIŽP Jana Jandová. Státní organizace potrestala už dříve firmu za nedovolené uskladnění jedovatých látek pokutou 250 tisíc korun.

Zároveň jí před lety nařídila likvidaci následků, což mělo stát několik milionů. Podle odborníků se příroda v lokalitě začala vzpamatovávat nejdříve v roce 2017.

Datum jmenování nového soudce zatím ještě stanoveno není

Agendu původního předsedy senátu včetně této kauzy převezme soudce, jenž do Loun přijde po chystaném jmenování nováčků. Datum jmenování ovšem zatím stanoveno není.

Nový soudce se pochopitelně také bude muset s případem seznámit.

„Předpokládám, že nový kolega věc nařídí do dvou až tří měsíců od svého nástupu,“ odhadla předsedkyně lounského soudu Hana Bachová s tím, že pokud nebudou noví soudci uvedeni do funkce ještě třeba v říjnu, je připravena spis přidělit jinému soudci.

„Ale nepředpokládám, že by se na jmenování čekalo tak dlouho,“ doplnila Bachová.