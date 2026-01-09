Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku

Autor: ,
  9:18aktualizováno  9:46
Krajský soud v Ústí nad Labem znovu rozhodl, že bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka nenese vinu za založení obřího požáru v Českém Švýcarsku. Událostí z léta 2022 se v pátek musel znovu zabývat. Pražský vrchní soud totiž vyhověl odvolání státního zastupitelství, zrušil osvobození někdejšího dobrovolného strážce rezervace Jiřího Lobotky a vrátil kauzu podpálení parku k dalšímu projednání.
Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad Labem, který se znovu zabývá obřím požárem v Českém Švýcarsku. (9. ledna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

První týden hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko (konec července 2022)
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček již v týdnu...
„Obžalovaný Jiří Lobotka se zprošťuje obžaloby. Nebylo prokázáno, že tento skutek obžalovaný spáchal,“ řekl soudce Roman Felzmann.

„Platí, že pokud důkazní situace se nijak nezměnila, to znamená, zůstává zcela totožná (...), nemůže být překvapivé pro procesní strany, že při totožné důkazní situaci soud rozhodl totožným způsobem,“ vysvětlil Felzmann.

Rozhodnutí ale není pravomocné, žalobce podal odvolání.

Ústecký krajský soud musel podle odvolacího soudu znovu přehodnotit důkazy – mimo jiné výpisy z mobilního telefonu – a zvážit, zda je na místě uznat Lobotku vinným, nebo ho zprostit obžaloby. Výpisy operátor již neměl k dispozici, zaznělo u soudu.

Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Vinu připustil jen ohledně pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku, za něž mu odvolací senát pravomocně potvrdil dvouleté vězení.

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Lobotka čelil obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozilo až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest.

Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah tisíců hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6 tisíc hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

