Oslepil ho sprej, sekuriťákův úder nečekal, míní znalkyně o tragickém pádu

Soudní znalkyně Andrea Vlčková míní, že úder do obličeje nebyl příliš razantní. „Poškozený byl dezorientován po postříkání pepřovým sprejem, což se bezpochyby projevovalo i na jeho stabilitě. Neviděl, úder nemohl očekávat, tudíž se na něj ani nemohl připravit,“ uvedla před soudem.

Podle znaleckého posudku poranění v obličeji poškozeného vznikla tupým násilím střední intenzity. „Během rvačky mohl dostat úder od kohokoliv dalšího. Ke smrti by ale nedošlo, pokud by neutrpěl poranění hlavy po pádu,“ dodala.

Jak uvedla obhájkyně obžalovaného Lucie Kýčková, její klient poškozenému žádnou újmu na zdraví nezpůsobil.

Bývalému členu ochranky diskotéky hrozí za úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti až desetiletý trest. „Na pana obžalovaného jsem podal obžalobu pro trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti. Přestože si obžalovaný musel být vědom nebezpečnosti svého jednání pro život a zdraví poškozeného, udeřil ho do hlavy nepříliš velkou silou. Poškozený poté upadl a přivodil si zranění, která následně vyústila v jeho úmrtí,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan.

Obžalovaný Daniel H. vinu odmítl. K incidentu došlo v srpnu loňského roku. Před jednou z teplických diskoték se začalo prát několik lidí, podle svědků šlo o Ukrajince. Do osmičlenné skupiny peroucích se lidí vběhl obžalovaný, podle svých slov aby je uklidnil. Začal mezi ně stříkat pepřový sprej, ale rvali se dál. Jeden z nich se pak na obžalovaného zaměřil a šel proti němu, proto ho udeřil do tváře. Muž upadl na zem a uhodil se do hlavy.

Hlavní líčení bylo odročeno na začátek listopadu, kdy bude vypovídat manželka poškozeného, další tři svědci z Ukrajiny a také další člen ochranky na diskotéce.