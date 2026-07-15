Mladá žena se předtím svěřila kamarádce s tím, že chce někoho zabít. Ta věc nahlásila policii. Štěpánková nicméně při hlavním líčení vinu odmítla. Uvedla, že šlo o nedorozumění.
„Odvolací soud snížil trest odnětí svobody obžalované z původních osmi let na pět let, přičemž obžalovaná byla zařazena do věznice s ostrahou. Vina i právní kvalifikace zůstaly nezměněny,“ sdělila mluvčí pražského vrchního soudu Sarah Pernecká. Rozsudek je pravomocný.
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S nožem chodila po obchodním centru. Volala jsem tím kamarádku o pomoc, hájí se žena
Štěpánková si loni 4. května opatřila 25 centimetrů dlouhý kuchyňský nůž. Na internetu si také vyhledávala odkazy, kde je možné koupit střelné zbraně nebo o věznicích pro ženy. Z bytu pak odešla do nákupního centra, kde podle soudů chtěla někoho zabít. Večer ženu v obchodním domě Forum zatkla policie.
Štěpánková se zpočátku hájila tím, že slyší hlasy, které ji nabádají k takovému jednání. U soudu tvrdila, že se chtěla sejít s přítelkyní a promluvit si s ní o problémech s dluhy a se vztahy. Podle verdiktu ale chtěla jen upoutat pozornost. Věděla, že je kamarádka mimo město.
Znalci u hlavního líčení uvedli, že dívka netrpí žádnou duševní chorobou. Není nemocná, při činu si byla vědoma, co dělá, byla plně příčetná.
Štěpánková má podle nich poruchu osobnosti, je nezralá, snaží se upoutat pozornost okolí a může být agresivní. Podobné jednání může opakovat v budoucnu, pro společnost je tak nebezpečná.
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Chtěla vraždit v obchodním centru, obvinili ženu. Zadrželi ji přímo mezi zákazníky
Za úmyslný trestný čin hrozilo ženě až 20 let vězení. Prvoinstanční soud ale zohlednil, že šlo pouze o přípravu. Štěpánková také nebyla dosud soudně trestaná a je mladá. Soudkyně ale také uvedla, že se žena nedoznala a činu nelitovala.
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28. května 2025