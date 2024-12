Do plíce jsem nebodl, řízl jsem ho do žeber, řekl muž viněný z pokusu o vraždu

Pokusem o vraždu z loňského února v Chomutově se ve středu začal zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Sedmadvacetiletý Robert Polák tehdy podle obžaloby bodl jiného muže do hrudníku, přičemž lovecký nůž si šel předem připravit do nedalekého křoví. Muži hrozí až 20 let vězení.