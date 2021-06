Galerie Emila Filly se má vrátit na zámek v Peruci, rozhodl soud

„Žalovaná je také povinna zdržet se jednání, kterým by žalobkyni v užívání bránila,“ zmínila soudkyně Eva Vyskočilová. Galerie má rovněž právo odebírat na vlastní náklady energii a vodu.

Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany mají nyní 15 dnů na případné odvolání ke krajskému soudu. Dominika Matušová ani ředitelka galerie se dnešního vyhlášení verdiktu nezúčastnily.

Majitelku zámku se redakci MF DNES nepodařilo kontaktovat, ovšem už v minulosti její partner Pavel Ondráček prohlásil, že je nakloněn dohodě.



Ředitelka galerie Kateřina Melenová se odvolávat nechce. „Takový rozsudek jsme očekávali a nyní zahájíme mírová jednání s majitelkou zámku. Chceme se dohodnout na budoucím provozování pamětní síně a formě,“ uvedla s tím, že prioritní je pro ni návrat Filly na Peruc.

Dva roky trvající soudní spor se týkal užívání jižního křídla památky. Galerie tam provozovala Pamětní síň Emila Filly na základě věcného břemene uzavřeného s dřívějším majitelem zámku - obcí Peruc.

Galerie byla s přestávkami otevřena do poloviny roku 2016. Definitivně ji uzavřela celková rekonstrukce zámku, do které se o několik měsíců dříve nová majitelka Dominika Matušová pustila. Přislíbila, že jižní křídlo bude opraveno do dvou let a galerie se bude moci do prostor vrátit.

Nestalo se tak, a proto v roce 2018 podalo tehdejší vedení galerie na majitelku žalobu, kterou se domáhalo okamžitého navrácení prostor jižního křídla.

Soudkyně žalobě vyhověla jen zčásti. Galerie má získat zpět celkem 11 místností a přístupovou terasu. Další tři, které byly v minulosti z rozhodnutí vedení galerie zazděny a nebyly tak aktivně využívány, zůstávají majitelce. „Není pochyb, že věcné břemeno, byť v omezeném rozsahu existuje a je nutné jej respektovat,“ řekla soudkyně.