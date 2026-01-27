Ozdravoval jsem chov, vysvětlil důchodce nelegální převoz opic. Dostal podmínku

Miroslava Strnadová
  17:17
Okresní soud v Teplicích uložil podmínku a peněžitý trest zkušenému chovateli Jiřímu Bartůňkovi za nezákonné nakládání se zvířaty. Sedmašedesátiletý muž navíc přechovával několik exemplářů zvířat, u nichž nedokázal prokázat legální původ. K trestné činnosti se před soudem doznal. Rozsudek je pravomocný.

KRIMI

Podle trestního zákoníku muži za neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozily až tři roky vězení. Soud byl shovívavý, protože se Bartůněk před soudem doznal. Nebylo tak nutné složité dokazování. Uložil mu trest v délce šesti měsíců podmíněně odložený na jeden a půl roku. Musí také uhradit pokutu ve výši 150 tisíc korun.

Polehčující okolností bylo také to, že dosud nebyl trestán. „Pan obžalovaný neměl dosud žádný střet se zákonem, naopak je známa jeho prospěšná činnost v oblasti chovatelství. Nejedná se o žádného mezinárodního pašeráka zvířat,“ zdůvodnil soudce Miroslav Čapek. Trest přirovnal ke klepnutí přes prsty.

Opice či želvy. Důchodce kvůli obchodům se zvířaty odposlouchávali i sledovali

Státní zástupce s verdiktem souhlasil. „Soud rozhodl v souladu s mým návrhem. Trest mám za adekvátní. V podstatě dlouholetý chovatel několik exemplářů choval a nechal si dovézt anebo prodal bez příslušných povolení a bez prokázání původu,“ uvedl Ondřej Langr.

Muže obžaloval kvůli několika střetům s legislativou. První se stal v dubnu 2022, kdy si senior nechal od jiného muže ze Slovenka přivézt ohroženou opici, konkrétně lvíčka zlatohlavého. O měsíc později podle obžaloby od něj putovali dva lvíčkové zlatohlaví pro změnu opačným směrem, tedy od obžalovaného chovatele k muži na Slovensko.

Jiří Bartůněk (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (27. ledna 2026)

V dubnu 2023 nechal přivézt z Polska samici lemura, kterou měl hned další den dopravit do jedné z tuzemských soukromých zoo. Vzhledem k tomu, že jde o druhy ohrožené vyhynutím nebo vyhubením, k jejich dovozu, tak vývozu měl mít povolení. „Obžalovaný žádné povolení neměl,“ řekl žalobce Ondřej Langr.

Během domovní prohlídky kriminalisté u muže nalezli dva lvíčky zlatohlavé, několik tamarínů skákavých, živé želvy hvězdnaté, vycpanou hlavu levharta skvrnitého.

Obžalovaný se před soudem doznal. Vysvětlil, že nebyl schopný doložit původ přechovávaných exemplářů. K transportu lvíčků zlatohlavých uvedl, že byl motivovaným především snahou „ozdravit“ svůj vlastní chov. Odmítl, že by se zvířaty obchodoval za účelem zisku.

Peníze soud muži vrátí

Vysvětlil, že se se svým známým dohodl na výměně lvíčků zlatohlavých. „Mojí jedinou myšlenkou bylo, abych získal „novou krev“ a rozšířil tak genofond chovu,“ vysvětlil s tím, že jako zkušený chovatel si byl vědom zákonných povinností.

Jiný způsob jak zvíře získat ale neviděl. Uvedl také, že nebyl iniciátorem výměny vzácných opic, ale že to byl právě druhý muž, kterého zná roky. „Lituji svého jednání,“ uvedl také před soudem. K události s lemurem uvedl, že došlo k chybě během převozu zvířete.

Kriminalisté v rámci vyšetřování provedli několik domovních prohlídek v Česku i na Slovensku, pořizovali odposlechy či sledovali konkrétní lidi. Policisté u obžalovaného zajistili vysoké sumy v eurech i českých korunách. Zadržené peníze soud muži vrátí. Nebylo totiž prokázáno, že by je získal z trestné činnosti.

