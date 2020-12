Incident s aktivistou se vrací na začátek, soud zrušil zproštění dozorců

Incident se ve věznici odehrál už v únoru 2018. Dozorci Jaroslav Nepovím a Miroslav Hupka tehdy odváděli Ansise Ataolse Berzinše po ošetření ze zdravotního oddělení na celu.



Berzinš se totiž předtím dostal do střetu s jiným příslušníkem vězeňské služby, když neúspěšně žádal o prodloužení návštěvy své matky. Protože proti němu musely být použity donucovací prostředky, musel, jak přikazují pravidla, na ošetření.

Ve výtahu ho pak Hupka a Nepovím podle obžaloby fyzicky napadli, aby ho potrestali za předchozí incident s jejich kolegou. Státní zástupce uvedl, že ho přinejmenším bili rukama do horní části těla a hlavy a Hupka ještě minimálně 12 údery obuškem, jak uvedl znalec. Vinil je ze zneužití pravomoci úřední osoby ve druhém odstavci, kde je sazba od tří do deseti let. Navrhoval pro ně podmíněné tresty.



Muži se hájili, že provedli povolený služební zákrok, kterým reagovali na Berzinšovo agresivní chování. Litoměřický senát v čele se soudkyní Alexandrou Šetkovou dozorce loni v prosinci obžaloby zprostil s tím, že jejich jednání není trestný čin.

Při odůvodnění pak Lotyše s ohledem na některé události z jeho minulosti označila za nedůvěryhodného a problematického. Žalobce se proti rozsudku na místě odvolal a ústecký krajský soud mu dal za pravdu.

Odvolací senát má v usnesení o zrušení rozsudku, které redakce iDNES.cz získala, k práci toho prvoinstančního mnoho připomínek. Předně se pozastavil nad tím, jak mohl litoměřický soud uvést, že obžalovaní vypovídali věrohodně a že si v zásadních otázkách nerozporovali. „S takovýmto hodnocením se odvolací soud nemůže jednoznačně ztotožnit,“ stojí v dokumentu.

Hupka s Nepovímem se k události vyjadřovali třikrát. Poprvé v záznamech o použití donucovacích prostředků, které sepsali bezprostředně po události, podruhé při výpovědích v hlavním líčení a potřetí pak při provádění prověrky na místě činu.

Z jejich jednotlivých popisů události vzešlo několik rozporů a nesrovnalostí, s nimiž se však litoměřický soud podle krajského nevypořádal právě především s ohledem na hodnocení věrohodnosti obou mužů.

Nelze akceptovat závěr o věrohodnosti

Obžalovaní se v jednotlivých verzích popisu skutku vyjadřovali rozdílně jak o svém vlastním počínání, tak o počínání toho druhého.



„V žádném případě nelze akceptovat závěr soudu prvního stupně o věrohodnosti výpovědi obou obžalovaných, neboť mezi sebou navzájem se vyskytly rozpory,“ uvedl krajský soud.

Litoměřickému soudu dále například vyčítá, že poškozeného vyhodnotil jako nevěrohodného, aniž by se blíže vyjádřil k faktu, že Lotyš popsal útok ze strany obžalovaných v souladu se závěry znalce i vlastní fotodokumentací zranění, kterou na jeho přání pořídila jeho tehdejší obhájkyně.



Té po události napsal dva dopisy, v nichž incident popisuje stejně jako v hlavním líčení. „Soud prvního stupně zcela pominul vyhodnotit důkaz v podobě dopisů,“ konstatuje krajský soud.

Při opakování hlavního líčení se senát bude muset lépe vypořádat s výpovědí Berzinšovy obhájkyně, která nafotila zranění a zajistila jeho ošetření v nemocnici jiným lékařem, jenž na jeho těle zjistil řadu zranění, která v prvotní lékařské zprávě z věznice nebyla.

Krajskému soudu chyběly v rozsudku i úvahy, zda a proč Hupka a Nepovím jednali v souladu s příslušnými zákony vztahujícími se k jejich povolání.

„Důkazy, které byly v předmětné trestní věci provedeny, nebyly ze strany soudu prvního stupně vyhodnoceny objektivně, správně a v souladu se zákonem, pokud přes jejich obsah obžalované zprostil podané obžaloby s tím, že skutek není trestným činem,“ uzavřel krajský soud.

Účast na protivládní demonstraci

Senát bude muset napravit mimo jiné i procesní chybu, kdy při hlavním líčení vyslechl Nepovíma v nepřítomnosti Hupky, což bylo správné, ale následně Hupku s výpovědí jeho kolegy neseznámil.

Berzinš v litoměřické vazební věznici čekal na vydání do vlasti. Vysokoškolsky vzdělaný pětačtyřicetiletý muž, který se domluví několika jazyky, je známým lotyšským aktivistou. Za účast na protivládním protestu v Rize dostal v minulosti 20 měsíců vězení. Podle tamního soudu házel na budovu parlamentu sněhové koule a kameny, přičemž údajně zasáhl i policistu.

Do lotyšské káznice nenastoupil. Místo toho se zdržoval právě v České republice, kde ho policie zadržela v roce 2017 v Liberci na univerzitě. Tuzemské soudy ho následně vydaly do vlasti. Trest za počínání na protivládním protestu si následně odpykal. Nový prezident Lotyšska mu později zpětně udělil milost a vymazal tak trestní rejstřík.

Berzinš údajně ve vazbě opakovaně porušoval povinnosti. Tuzemská justice také stále řeší případ, v němž ho obžaloba viní z vylití vařicí vody na dozorce v Liberci. Krajskému soudu se v souvislosti s tím také nelíbilo, že v Litoměřicích při hodnocení Lotyšovy osoby přihlédli právě i k této obžalobě, ačkoli o ní ještě nebylo pravomocně rozhodnuto.