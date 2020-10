Letitý spor o most v Ústí soud opět nerozhodl, firma předala pohledávku

Soudce zatím nemá k dispozici potřebné dokumenty k této změně.

Novinkou také je, že Hutní montáže změnily právníky. Místo kanceláře Císař, Češka, Smutný je nově v kauze zastupuje Tomáš Sokol.

Na krajský soud se obrátilo město poté, co loni v květnu ústecký okresní soud rozhodl, že má firmě Hutní montáže vícepráce zaplatit, byť zároveň firmou požadovanou částku 178 milionů, k níž naběhly ještě úroky 1,1 miliardy za 21 let trvající spor, snížil na 78 milionů. Tím se snížily i úroky, a to na 308 milionů.

Město však ani s touto sumou nesouhlasí. Tvrdí, že Hutní montáže s ním práce navíc neprobraly a postup nebyl městem odsouhlasen.



U soudu v úterý po letech vypovídali svědci z firmy CityPlan, které nechaly předvolat Hutní montáže. Firma dělala městu technického poradce a dohlížela na to, aby stavba probíhala podle termínů a neodchýlila se od projektu.



„Naší hlavní činnost bylo hlídat, aby při stavbě i její přípravě byly dodrženy všechny parametry zadávací dokumentace a most byl postaven v souladu s ní. Byli jsme pověřeni městem starat se o technickou podstatu stavby. V okamžiku, pokud by se stavba dostala do majetkové, finanční nebo majetko-právní polohy, tam naše činnost končila,“ řekl například svědek Jan Komínek z firmy CityPlan. A dodal, že po dobu jejich účasti na výstavbě ke změně technického řešení nedošlo.

Pokusy o smír nevyšly

Jeho kolega z firmy Jiří Landa potvrdil, že rozhodně nemohli odsouhlasit navýšení ceny stavby. „O tom jednala firma s městem. My jsme se k tomu vyjadřovali jen z technického hlediska a vzhledem ke smlouvě o dílo,“ řekl Landa.

Přestože podle soudce by bylo nejlepším řešením, aby se město s firmou dohodlo na mimosoudním vyrovnání, po několika pokusech se tak zatím nestalo.

Spor vzešel z toho, že Hutní montáže měly Mariánský most dostavět a zprovoznit do konce roku 1997, ale stalo se tak až v červenci 1998. V pylonu se totiž objevily trhliny a voda podemlela podpěry mostní konstrukce. Firma proto změnila projekt a na stavbu použila víc materiálu.

Město ale odmítlo vícepráce proplatit s tím, že tato odchylka od smlouvy s ním nebyla projednána. Původně mělo za most zaplatit 350 milionů. Nakonec si ale muselo vzít úvěr a i s úroky za celý projekt zaplatilo tři čtvrtě miliardy. Most se otevřel pro dopravu na konci července 1998 po pěti letech výstavby.

I kdyby nyní došlo k dohodě či rychlému ukončení soudu, v kauze jsou otevřené ještě jiné spory o další milionové pohledávky za placení úroků i platbu z prodlení.