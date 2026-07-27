Podle Veverkova advokáta Jiřího Nenutila kritika ze strany poslance Růžičky přerostla v otevřené osočování. „Pan poslanec Růžička uvádí, že Jan Veverka vyvádí prostředky z armády České republiky a obohacuje se na nich,“ vysvětlil důvod žaloby Nenutil.
Podle něj se poslancova slova jeho klienta zásadně dotkla. „Ve svém volném čase se jako voják aktivních záloh podílí na obraně této země. Ve chvíli, kdy hranice kritiky přetekla do lživých nařčení, se rozhodl bránit soudní cestou,“ dodal.
K soudu dorazil i Jan Veverka, spor ale do médií komentovat odmítl.
Další žalobu podal bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Výroky poslance se zabývala i policie v reakci na dřívější trestní oznámení pro podezření z pomluvy, které podal Ondřej Vetchý.