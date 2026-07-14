Brutální týrání děťátka soudkyni šokovalo, matka a expartner mu zlomili žebra i loket

Na čtyři roky do vězení poslal dnes lounský okresní soud bývalé partnery Zdeňka N. a Kristýnu H. za brutální týrání dnes čtyřletého chlapce. Podle soudu mu velmi vulgárně nadávali a několikrát týdně ho bili. Útoky byly dle obvinění natolik intenzivní, že matka i otčím chlapci způsobili zlomeniny. Před soudem obžalovaní svalovali vinu jeden na druhého. Rozsudek není pravomocný.
Popisovaná brutalita obžalovaných vůči batoleti šokovala i zkušenou soudkyni Adélu Baranovou. „Zranění, která nezletilému způsobili, jsou velmi vážná. Vůbec si nedokážu představit, že se takto může někdo chovat k malým dětem,“ uvedla soudkyně při odůvodnění rozsudku.
Psychické následky raného týrání, které si chlapec nese do života, jsou podle soudu fatální.