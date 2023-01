Řidič autobusu nedal přednost a zavinil smrt mladíka, soud mu dal podmínku

Nehoda se stala v říjnu 2021 ráno na silnici I/6 mezi Prahou a Karlovými Vary na odbočce na Malměřice, které jsou součástí obce Blatno na Lounsku.

„Je mi velmi líto, co se stalo. Co si pamatuji, tak jsem v dálce viděl světla toho vozu, že by se mohlo něco stát, jsem si neuvědomoval. Nechci zatěžovat soud ani pozůstalé, byla to moje vina. To, jestli došlo i k pochybení na druhé straně, o tom mluvit nemohu. Vinen jsem já,“ uvedl před soudem sedmapadesátiletý muž s tím, že souhlasí s obžalobou.

Nemuselo tak probíhat složité dokazování, ani výslech další svědků a senát mohl rychle rozhodnout o výši trestu.

Obžalovanému, který má české řidičské oprávnění k řízení autobusů tři roky a pracoval pro soukromou dopravní společnost, hrozilo podle zákona až šest let vězení, neboť podle obžaloby spácháním trestného činu porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání.

Vzhledem k jeho dosavadní trestní bezúhonnosti pro něj žalobce navrhl trest na spodní zákonné hranici s podmíněným odkladem a zákaz řízení všech motorových vozidel.

„Obžalovaný se doznal, projevuje lítost a vzhledem k trestní bezúhonnosti jsem přistoupil k možnosti alternativního trestu při spodní sazbě,“ uvedl státní zástupce Jaroslav Novák.

Soudní senát se s návrhem částečně ztotožnil a řidiče potrestal 18 měsíci podmíněně odloženými na tři roky. Současně mu uložil zákaz řízení osobních vozidel v délce jednoho roku.

Vyhověl tak žádosti Mileševičova advokáta, který upozornil na to, že rodina klienta je závislá na jeho řízení, kdy je dopravuje k lékaři. Tři a půl roku ale nesmí usednout za volant vozů ve skupině D a D1, tedy mimo jiné nesmí řídit ani autobus.

Rozsudek je pravomocný. Řidič i státní zástupce se po vynesení rozsudku vzdali práva na odvolání.