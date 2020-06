Od nepořádku vzplála i chatka, za smrt dvou lidí dostal muž dva a půl roku

Soud muže uznal vinným z usmrcení z nedbalosti. „Ohniště bylo blízko chatky a bylo ohraničeno věcmi, které mohly způsobit rozšíření požáru,“ uvedla předsedkyně senátu Adéla Baranová.

„Při události zemřely dvě osoby. Je na místě uložit trest nepodmíněný,“ dodala.

Obhajoba požadovala podmínku. Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně i advokátka obžalovaného si ponechaly lhůtu pro případné podání odvolání.

Šestačtyřicetiletý Miroslav H. k soudu nepřišel. Předem se omluvil. Soudkyně souhlasila s konáním hlavního líčení v jeho nepřítomnosti. Muž se k činu nikdy nevyjádřil. Nevypovídal totiž ani v přípravném řízení.

„Na základě provedeného dokazování však vina byla bezpochyby prokázána,“ podotkla Adéla Baranová.

Podle obžaloby nejprve vzplálo opláštění pergoly nad ohništěm a následně i chatka. Z výpovědi svědků vyplynulo, že se muž požár z noci na 8. května 2019 nejprve pokoušel hasit sám, než přiběhl k jiné z chat, aby její obyvatelé přivolali hasiče.

„Bylo to s ním hrozné. Vodil si tam feťáky, hodně pil. V podstatě jsme čekali, kdy něco provede. Všude jsme se na něj snažili upozorňovat, na všech různých úřadech, ale marně,“ uvedla majitelka sousední chaty, kterou požár také zasáhl.

Miroslav H. v kolonii žil zhruba dva roky. „Dříve jsem mu pronajímala garsonku. Pak si našel něco jiného, ale prý ho vyhodili, tak zase přišel za mnou. Dovolila jsem mu, aby zůstal v chatě. Původně to mělo být na pár dní, ale nakonec z toho byly roky,“ vypověděla majitelka zahrady, kde k neštěstí došlo.

Žena, která v chatce uhořela, se měla ráno stěhovat

Žena se svým synem, kterému bylo pouhých sedm let, se k němu nastěhovali jen několik dní před tragédií.

„Mamka se dostala do problémů s penězi. Bydlela různě. Pak přes jiného známého poznala jeho a nastěhovala se dočasně k němu do chaty. Co já vím, tak další den se měla odstěhovat,“ vypověděla dcera uhořelé ženy, jež na místě nebyla.

Prakticky všichni svědci v souvislosti s Miroslavem H. zmiňovali jeho zvláštní chování a možné psychické problémy.

Znalci došli k závěru, že trpí lehkou mentální retardací a smíšenou poruchou osobnosti. Rizikovost svého počínání však podle nich byl schopen posoudit a může absolvovat trestní řízení. V době spáchání činu nebyl pod vlivem alkoholu.