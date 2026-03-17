Podle obžaloby trvalo peklo v domácnosti se třemi dětmi nejméně od srpna 2023 až do konce dubna loňského roku. „Nezletilého vulgárně oslovovali nejhrubšími výrazy a několikrát týdně, nejméně třikrát až čtyřikrát, jej bili a fyzicky trestali,“ uvedl žalobce Tomáš Voldřich.
K útokům podle spisu nepoužívali jen dlaně či pěsti, ale i kuchyňské náčiní – dřevěnou měchačku nebo naběračku s kovovou rukojetí. „Rány směřovaly na trup, obličej i další části hlavy,“ podotkl žalobce.
Před soudem vyšlo najevo, že obžalovaný svou bývalou partnerku vyhledal večer před zahájením soudu. Podle její výpovědi ji donutil odjet do jiného města, kde ji přinutil přenocovat.