Synovi zlámali žebra, viní žalobce rodiče. Otec zmizel, matka čeká čtvrté dítě

Matka tříletého chlapce je obžalovaná ze zločinu týrání svěřené osoby ve spolupachatelství. Hrozí jí až osm let vězení. U soudu vinu odmítla. (17. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Miroslava Strnadová
  13:35
Otřesný případ týrání tříletého chlapce začal v úterý projednávat Okresní soud v Lounech. Podle obžaloby dítěti zhruba rok a půl surově ubližovali jeho čtyřiadvacetiletá matka a osmadvacetiletý otčím. Kromě vulgárních nadávek ho podle spisu několikrát týdně fyzicky trýznili, až mu zlomili ruku a několik žeber. Dvojici hrozí až osm let vězení.

Podle obžaloby trvalo peklo v domácnosti se třemi dětmi nejméně od srpna 2023 až do konce dubna loňského roku. „Nezletilého vulgárně oslovovali nejhrubšími výrazy a několikrát týdně, nejméně třikrát až čtyřikrát, jej bili a fyzicky trestali,“ uvedl žalobce Tomáš Voldřich.

K útokům podle spisu nepoužívali jen dlaně či pěsti, ale i kuchyňské náčiní – dřevěnou měchačku nebo naběračku s kovovou rukojetí. „Rány směřovaly na trup, obličej i další části hlavy,“ podotkl žalobce.

Před soudem vyšlo najevo, že obžalovaný svou bývalou partnerku vyhledal večer před zahájením soudu. Podle její výpovědi ji donutil odjet do jiného města, kde ji přinutil přenocovat.

Nejčtenější

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

Berte, jinak pokračujeme. Za problémovou ubytovnu chce firma od obce 30 milionů

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Koupili za šest milionů korun, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu dvouletého dítěte, vyvolal mezi...

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, bojovník kung-fu, na Velké čínské zdi.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

Omámil ji colou a pak měsíce mučil. Soud nařídil proces s tyranem ze Siřemi

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)

Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí...

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový...

Přechod Hora sv. Šebestiána je částečně uzavřený, Němci odklízí následky nehody

Havarovaný kamion na 10. kilometru D1 směrem na Prahu zablokoval oba jízdní...

Kvůli dopravní nehodě na území Německa musí řidiči počítat s omezením na hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána. Pro nákladní auta je zcela uzavřený, šoféry osobních vozů čeká zdržení.

17. března 2026  9:35

Zvlčte! Ústí se zadrhlo, brzdí ho i hřiště. Kouč: Jen fotbalovostí to neuhrajeme

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Za maskota mají vlka, ale ústečtí fotbalisté zvlčí, až když jim teče do bot. Doma jsou na jaře nuloví: dva zápasy, žádný gól, žádný bod. Trenér Svatopluk Habanec žádá od hráčů víc bojovnosti,...

17. března 2026  7:21

Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii

Rybář Václav Kučera jezdí na Nechranice pravidelně. Podle něj dělají největší...

Útoky na rybářskou stráž nabývají na brutalitě a kontroly se mění v nebezpečné incidenty. Okresní soud v Chomutově nedávno řešil dva případy. V prvním agresor strážce zmlátil dřevěným klackem,...

17. března 2026  5:29

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

16. března 2026  15:45

Lovci budou ve čtvrtfinále nahánět Zubry: Ukážeme, že zisk poháru nebyla náhoda

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Lovci budou nahánět Zubry. Nebude to scénka z pravěku, ale čtvrtfinále extraligy házenkářů. Lovosice v posledním kole základní části rozstřílely Brno 38:22, poskočily na páté místo a jejich prvním...

16. března 2026  14:46

Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony

Dnešní Nemocnice Kadaň

Městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku podala trestní oznámení na bývalého jednatele Petra Hossnera. Důvodem je podezření, že mohl svým jednáním v roce 2024 naplnit skutkovou podstatu trestného...

16. března 2026  12:14,  aktualizováno  13:09

Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

Nízkopodlažní trolejbus pojme 150 cestujících, jeho maximální rychlost je 65...

Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem se potýká s technickými problémy. Cestujícím, kteří hradí jízdné ve vozech platební kartou, se daná suma z účtu odečte později. V některých případech se...

16. března 2026  11:05

Dril a kázeň. Jak bývalý voják Koloušek zvedal ústecké volejbalisty

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Barážový klub Ústí nad Labem? Už to neplatí! Potřetí za sebou nebude ústecké volejbalisty stresovat strach ze ztráty extraligy, letos si v základní části vybojovali dvanácté místo a přímou záchranu....

16. března 2026  10:17

Stačí zařvat a hned se píská. Ukňourané, vyčítal Frťala po remíze v Liberci

Teplický stoper Jakub Jakubko těsně brání Raimondse Krollise z Liberce.

Deset žlutých karet a navrch jedna červená? Na jeden ligový zápas docela hodně. I kouč fotbalových Teplic Zdenko Frťala se po nedělní remíze 1:1 v Liberci divil. „Stačí zařvat, spadnout, hned se...

16. března 2026  10:12

Děčín promění prostor před hlavním nádražím, chce mu vrátit důstojný vzhled

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly. (březen 2026)

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly projde postupnou proměnou. Práce mají začít podle nově zpracovaného manuálu městského architekta Lukáše Housera ještě letos. Náklady...

16. března 2026  9:19

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.

Vítej, semifinálový hattricku! I bez kapitána a mistra světa, které si stáhla partnerská Sparta, prožili hokejisté Litoměřic svůj zázrak na ledě. Kališníci neskutečným obratem ve čtvrtém zápase...

15. března 2026  11:30,  aktualizováno  17:34

