Usmiřte se, nařídil soud politikům z maloměsta. Roky řeší věty z Facebooku

„Domnívám se, že rozumné řešení sporu leží ve smírném řešení,“ uvedl po více než tříhodinovém soudním jednání, kdy političtí rivalové vysvětlovali svoje postoje, soudce Vladimír Dufek. Oběma pak nařídil, aby do patnácti dnů společně našli mediátora, tedy nezávislého prostředníka, jenž s nimi navrhne dohodu o smíru, kterou následně soud projedná. Pokud se ale ani na prostředníkovi nedokážou dohodnout, soud jim ho vybere sám.

Ještě před tímto nařízením soudce oba aktéry vyzval k uzavření smíru přímo v soudní síni. Schwarzová uvedla, že je ochotná žalobu stáhnout v případě, že náklady soudního řízení uhradí Urban. Ten to odmítl s tím, že by to nebylo spravedlivé.

„Chtěl bych, aby náklady řízení byly uhrazeny mně,“ řekl s tím, že od svého nástupu prý čelí urážkám ze strany Schwarzové a jejího manžela zase on a mohl by je žalovat, což zatím nechce, aby nezatěžoval soudy.

Spor se týká výroků na dvou profilech na sociální síti Facebook spravovaných Urbanem, které se tam objevily v červnu 2018, tedy v době před komunálními volbami. V příspěvcích stálo, že Schwarzová (v té době byla starostkou – pozn. redakce) za peníze daňových poplatníků špehuje a slídí kolem Urbanova soukromého objektu či že likvidovala nepohodlné zaměstnance. Objevovala se tam také vyjádření jako „mafiánské praktiky“, „udavačská náplava“ či že „většina zakázek v Lomu je prasárna.“

Schwarzové se to dotklo a Urbana zažalovala kvůli ochraně osobnosti. Požaduje omluvu a úhradu nákladů za soudy v řádu několika desítek tisíc korun. Urban autorství příspěvků před soudy popírá s tím, že profily spravovalo více lidí a on že je nepsal. Oba profily podle něj sloužily k politické propagaci jeho osobně i jeho stranických kolegů.

Příspěvky už nejsou na sociální síti dohledatelné, Urban je před lety nechal smazat. I proto je podle soudce nejlepším řešením právě smír. Pokud by totiž se žalobou Schwarzová uspěla, objevilo by se celé znění příspěvků ve veřejném prostoru znovu, konkrétně na obou profilech, kde byly zveřejněné, doplněné o omluvu Urbana.

„Účastníci sporu by měli zvážit, co řízení může přinést a jestli je to kýžený výsledek po téměř osmi letech,“ zmínil soudce. Současně upozornil i na to, že politici jako veřejně aktivní osoby mají snést vyšší míru kritiky než běžní občané.

První žalobu na Urbana kvůli těmto facebookovým komentářům podala Schwarzová už krátce po jejich zveřejnění, ale ne za sebe jako soukromou osobu, ale jménem města. Soud žalobu zamítl a Schwarzová ji následně podala znovu jako soukromá osoba. Mezitím Schwarzová neobhájila mandát starostky, a je tak řadovou zastupitelkou. Vladimír Urban se po volbách v roce 2022 stal starostou.

V roce 2023 mostecký soud žalobě Schwarzové vyhověl a Urbanovi nařídil, aby zveřejnil obsáhlou omluvu a uhradil soudní náklady. Urban se odvolal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který žalobu vrátil zpátky mosteckému soudu, aby rozhodl znovu. Krajští soudci vytkli prvoinstančnímu soudu, že se vůbec nezabýval tím, zda události zmiňované v příspěvcích jsou pravdivé, či nikoliv.